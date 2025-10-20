斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與哥倫比亞關係急遽惡化，美國總統川普於台灣時間19日深夜在「真實社群」（Truth Social）發文，痛批哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是「毒梟頭子」，宣布美國即日起全面中止對哥國的所有資金援助與補助，並警告若哥國繼續縱容毒品氾濫，美方將「親自動手」，毫不留情。

美哥雙邊關係早在今年初就出現裂痕，裴卓曾公開表達對美國遣返哥倫比亞公民方式的不滿，引發川普不滿，隨即召回駐哥國大使，哥國也採對等措施回應，使外交關係陷入低潮。

本月稍早，川普證實美軍在加勒比海（Caribbean）對一艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，宣稱此舉是為切斷拉丁美洲毒品流入美國的渠道；然而，哥倫比亞總統裴卓強烈反彈，痛批美軍行動導致一名無辜漁民死亡，指責華府在哥國領海犯下「謀殺」行為，並嚴重侵犯國家主權。此事件在哥國引發多場反美示威潮。

川普在19日晚間的貼文中直言，「哥倫比亞總統裴卓根本就是個毒梟頭子，他放任國內大大小小的毒品種植場擴張，甚至還鼓勵此行為，使毒品生產成為哥國最大產業之一。我們多年來給予哥倫比亞鉅額補助，他卻讓毒品橫行，根本是在詐騙美國人民的錢。」

川普進一步宣布，「從今天開始，美國將立即停止支付給哥倫比亞的任何款項或補助。這些毒品大量流入美國，造成無數死亡、社會動盪與破壞。裴卓這個聲望極差、對美國毫無尊重的總統，若不立即關閉那些毒品種植場，美國將會親自處理，到時候手段就不會那麼客氣了！」