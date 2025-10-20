川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導



美國總統川普（Donald Trump）近日在接受《福斯新聞》專訪時，再度提及台灣，強調透過對晶片與藥品祭出高額關稅，美國供應鏈正在快速回流，企業正從台灣與全球各地回到美國本土生產。他預估此舉將為美國帶來高達20兆美元的經濟注入，並形容這是一場「奇蹟」。

川普指出，藥品與晶片為美國戰略產業核心，因此他對不在美國製造的藥廠與晶片廠課以重稅，除非在美設廠，否則將無法避免高關稅衝擊。正因如此，他表示許多企業，包括原本設廠於台灣的企業，已開始迅速將生產線遷回美國。

川普自信地表示，關稅政策帶來前所未有的製造業回流，供應鏈重組將為美國經濟注入強大動能，「這是一件令人難以置信的事，我們正在建設世界上最偉大的國家。」

今年川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國貿易夥伴祭出「對等關稅」，起初針對芬太尼問題，後擴及其他產業，卻因執行範圍廣泛而引發爭議。美國地方法院、國際貿易法院與聯邦巡迴上訴法院皆裁定該措施違憲，聯邦上訴法院甚至於8月底判定其超出總統權限，暫緩執行至10月中旬。目前，川普政府已向最高法院提出上訴。

儘管關稅政策在司法體系中面臨挑戰，川普仍堅持此舉對美國經濟有長遠助益。他在專訪中強調，供應鏈重整正加速進行，晶片與藥品生產將從台灣等地回流，這是「美國優先」政策的具體成果。