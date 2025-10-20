　
國際

選錯一碼竟中17.8億美元！　德州彩民誤打誤撞抱走威力球頭獎

選錯一碼竟中17.8億美元！　德州彩民誤打誤撞抱走威力球頭獎

▲位於德州費德里克斯堡的Big’s 103加油站，售出價值17.8億美元的中獎威力球彩券，寫下該州史上最大獎項紀錄。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

美國德州一組彩民意外因「選錯一個號碼」，幸運中得威力球（Powerball）17.8億美元（約新台幣530億元）的頭獎。這是美國彩券史上第二高的單期獎金紀錄，中獎人來自德州費德里克斯堡（Fredericksburg），由一個名為「七橋可撤信託」（Seven Bridges Revocable Trust）的團體共同購買，並選擇一次性領取4.1億美元（約新台幣122億元）獎金。

根據《紐約時報》與《紐約郵報》綜合報導，這張中獎彩券是在當地一家Big’s 103加油站購得，原本團體成員打算選擇有個人意義的號碼，卻在購票後才發現其中一個號碼與原本選定的不同。沒想到這個誤差竟帶來巨大驚喜。他們直到隔天早上準備前往教堂時，才發現自己中獎，當下將彩券鎖入車內手套箱內妥善保管。

中獎人透過律師轉述表示：「我們忠於德州、重視家庭與信仰。這筆獎金對我們來說是一種恩典，我們將與對我們特別重要、服務於社區的人們共同分享這份祝福。」他們並未透露原本預定選擇的號碼組合。

根據德州樂透局說法，這是該州史上第三次開出威力球頭獎，賣出中獎彩券的加油站也因此獲得25萬美元獎勵。另一張中獎彩券則由密蘇里州聖路易市一名匿名得主持有，他同樣選擇一次性領獎，笑稱自己是個「宅在家的人」，「中了獎還在洗衣服」是人生最幸福的煩惱。

德州樂透局執行長柯特妮・阿伯（Courtney Arbour）表示：「這項紀錄性的頭獎再次證明，任何一張德州彩券都可能是下一位幸運兒，也為本州教育與退伍軍人服務帶來重要資金來源。」目前威力球頭獎已累積至2.95億美元，下一期開獎將於本週六晚間舉行。

