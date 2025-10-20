　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星推商用平板Galaxy Tab A11　生產力最佳夥伴

記者蘇晟彥／ 綜合報導

隨著企業與公部門持續推進數位轉型，平板已從輔助角色進化為企業升級與第一線服務的重要工具。三星憑藉完整的產品陣容與多元B2B解決方案，持續協助各產業加速數位化腳步。看好商用市場成長潛力，三星宣布在台推出全新Galaxy Tab A11，以升級的90Hz螢幕更新率、500萬畫素前置鏡頭與AI應用，並內建Samsung Knox資安平台，全面提升行動工作體驗。

▲▼ Galaxy Tab A11商用平板 。（圖／三星提供）

三星商用平板廣受各界肯定，Galaxy Tab A11硬體規格超進化
 台灣三星分析，2025年上半年三星商用平板市場較2024年上半年成長15%，主要客群集中於政府、醫療產業及零售產業，其中以零售產業的數位化需求成長最為顯著。以醫療院所為例，三星平板在市場中穩居領導地位，獲多家醫學中心採用，協助醫護人員即時溝通並整合電子醫療系統，顯著提升醫護工作效率。隨著數位應用深化，平板亦廣泛導入餐飲業，成為點餐、訂位與服務流程中的關鍵設備，優化前線員工與顧客的互動體驗。

Galaxy Tab A11搭載8.7吋大螢幕、5,100mAh長效電力，以及升級版90Hz螢幕更新率，不僅讓瀏覽與操作更流暢，更能展現不受時地限制的超強行動力，提升企業現場應用與顧客滿意度。此外，平板儼然成為數位教育領域的重要媒介。Galaxy Tab A11 搭載500萬畫素前置相機，可提供更清晰的遠端會議與線上教學畫質，協助師生無縫接軌與全球交流。

AI躍上商用平板，結合Samsung Knox行動資安把關，成為企業最佳夥伴
 隨著AI席捲各行各業，相關應用也逐漸融入企業日常與學習環境。三星Galaxy Tab A系列兼具親民價格與優異規格備受企業用戶喜愛，全新升級的超值入門首選Galaxy Tab A11，不僅大幅提升硬體規格，能以極致效能釋放AI潛力，讓日常任務變得更輕鬆高效，並賦予輕薄機身設計與超大電量，為企業注入源源不絕的行動生產力，且提供與時俱進的資安保護與最佳化效能，成為未來數位工作不可或缺的最佳隊友。

其中，多重視窗功能則讓使用者能同時開啟多個應用程式，快速瀏覽關鍵商業資訊、掌握市場即時動態，實現高效決策。為因應企業對資料儲存需求，Galaxy Tab A11支援最高2TB記憶卡擴充，容量較前代翻倍，輕鬆容納龐大的影音與文件資料。而面對數位化營運的挑戰，資安更成為企業的核心防線。三星為商務用戶打造國防級Samsung Knox行動安全平台，透過硬體層級的隔離技術防範惡意威脅，保障裝置資料安全，深獲全球政府與金融機構信賴。

