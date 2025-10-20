陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

▲民眾拍下的疑似「野人小孩」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川雅安石棉縣日前傳出一段影片，影片中，一名赤裸孩童趴在高速服務區台階上進食，被民眾誤認為「野人小孩」。經警方核實，孩子身邊一直有監護人陪同，並非棄養或拐賣案件。其父母事後被確認為受過高等教育的夫妻，但其不尋常的生活方式與教育觀念，讓當地政府十分頭痛。

《極目新聞》報導，10月16日，有網友爆料稱，在四川雅安石棉縣某高速服務區看到一個家庭帶著一個「野人孩子」，孩子一絲不掛趴在台階上吃食物，引起外界關注。

一位知曉內情的員警透露，小孩身邊一直有監護人陪伴，當他們一家人通過高速在該轄區路過時，民眾覺得異常，所以也向他們報警，「監護人說是在大山裡長大的，從小就是這樣教育的，那小孩就是不穿衣服的。」

據南澗縣政府通報，孩子父親戶籍地為雲南大理南澗縣，警方初步排除拐賣與虐待可能，後續將依法就兒童健康、監護與教育問題展開進一步調查。然而，當工作人員致電孩子父親時，對方僅回覆，「這是我們的生活方式，外人無權干涉。」後便掛斷電話。

南澗縣委宣傳部新聞辦主任表示，孩子父親年約三十多歲，持有大學學歷，母親戶籍在北京，約四十歲，具研究生學歷，兩人婚後於去年帶長子回鄉與祖父母同住，但當地村民很快發現這對夫婦行為異常，母親經常衣著暴露或不著衣物，曾多次被村幹部勸導穿衣，夫妻倆也堅持不讓孩子穿衣服。

據悉，民政局與婦聯等部門多次上門勸導，父母卻以孩子患濕疹、穿衣會疼癢為由拒絕配合，堅稱「這是自由的生活方式」。當地官員坦言，該家庭一再拒絕政府溝通，對外界的育兒觀念完全排斥，已成當地「極難處理」的特殊個案。