　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

▲民眾拍下的疑似「野人小孩」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲民眾拍下的疑似「野人小孩」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川雅安石棉縣日前傳出一段影片，影片中，一名赤裸孩童趴在高速服務區台階上進食，被民眾誤認為「野人小孩」。經警方核實，孩子身邊一直有監護人陪同，並非棄養或拐賣案件。其父母事後被確認為受過高等教育的夫妻，但其不尋常的生活方式與教育觀念，讓當地政府十分頭痛。

▲民眾拍下的疑似「野人小孩」。（圖／翻攝紅星新聞）

《極目新聞》報導，10月16日，有網友爆料稱，在四川雅安石棉縣某高速服務區看到一個家庭帶著一個「野人孩子」，孩子一絲不掛趴在台階上吃食物，引起外界關注。

一位知曉內情的員警透露，小孩身邊一直有監護人陪伴，當他們一家人通過高速在該轄區路過時，民眾覺得異常，所以也向他們報警，「監護人說是在大山裡長大的，從小就是這樣教育的，那小孩就是不穿衣服的。」

據南澗縣政府通報，孩子父親戶籍地為雲南大理南澗縣，警方初步排除拐賣與虐待可能，後續將依法就兒童健康、監護與教育問題展開進一步調查。然而，當工作人員致電孩子父親時，對方僅回覆，「這是我們的生活方式，外人無權干涉。」後便掛斷電話。

▲民眾拍下的疑似「野人小孩」。（圖／翻攝紅星新聞）

南澗縣委宣傳部新聞辦主任表示，孩子父親年約三十多歲，持有大學學歷，母親戶籍在北京，約四十歲，具研究生學歷，兩人婚後於去年帶長子回鄉與祖父母同住，但當地村民很快發現這對夫婦行為異常，母親經常衣著暴露或不著衣物，曾多次被村幹部勸導穿衣，夫妻倆也堅持不讓孩子穿衣服。

據悉，民政局與婦聯等部門多次上門勸導，父母卻以孩子患濕疹、穿衣會疼癢為由拒絕配合，堅稱「這是自由的生活方式」。當地官員坦言，該家庭一再拒絕政府溝通，對外界的育兒觀念完全排斥，已成當地「極難處理」的特殊個案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票　滿60歲票價積分15倍

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

AppleStore「桌上竄火舌」嚇壞客人　原因竟是中國行動電源起火

新娘結婚坐車一路罵！新郎情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票　滿60歲票價積分15倍

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

AppleStore「桌上竄火舌」嚇壞客人　原因竟是中國行動電源起火

新娘結婚坐車一路罵！新郎情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有PLANC跟PLAND給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手單場3失誤！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

大陸熱門新聞

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

AppleStore驚見火舌　竟是行動電源起火

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

陸「野人小孩」雙親身份曝 皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共威脅懲罰5家台企　陸委會：提供資訊涉國安法

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

更多熱門

相關新聞

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園成新據點

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園成新據點

吊車高舉紅綾、木樑穩穩落位，掌聲與鞭炮聲在秋陽下響起。雲林縣第10所非營利幼兒園，虎尾「文小非營利幼兒園」今（17）日完成上樑典禮，象徵主體結構封頂、教育夢基穩穩築起。縣長張麗善與維多利亞國小附設幼兒園董事長李佳芬一同繫上紅綾，現場氣氛熱鬧中帶著一股「為孩子蓋房子」的溫度。

5歲男掉進燒烤店「炭盆」致全身燒燙傷

5歲男掉進燒烤店「炭盆」致全身燒燙傷

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

關鍵字：

四川野人小孩南澗縣教育觀念父母

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面