長榮航空駐四川前代表竟是共諜！10萬元行賄官員遭拒　今被起訴

▲長榮航空公司前主管竟變成共諜，企圖收買我國官員遭起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮航空公司10多年前派駐四川的首席代表喬姓男子，遭到大陸情報單位吸收，以10萬元代價想要收買行政院的官員，以在台發展共諜組織，但遭對方識破，向檢方檢舉。台灣高等檢察署偵辦後，14日偵查終結，依照違反《國家安全法》等規定，對喬男提起公訴。

據了解，喬男為長榮航空於2012到2014年間，派駐四川地區的首席代表。也是因為此工作的關係，喬男與我國官員、大陸官員均有接觸，也因此遭到大陸情報單位相中，積極吸收。而據檢方公布的資料指出，喬男的學弟在行政院大陸委員會工作，喬男因此透過這層關係，向學弟刺探、蒐集公務上應秘密之委外研究案資料。

此外，喬男也密集聯繫學弟，除了試圖替大陸情報單位轉交現金賄賂10萬元作為酬謝以外，也以免費出國遊玩、招待吃飯等等方式，繼續刺探軍事、公務等資料，但都遭到學弟拒絕而未得逞。學弟起疑，提出檢舉，高檢署日前發動偵查行動，搜索喬男住處，扣下電腦、手機等物品。

全案於14日偵查終結，檢方認定喬男違反《國家安全法》「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織」未遂罪，以及違反《貪污治罪條例》「對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」，因此檢方對喬男提起公訴。