育兒講座開進公車！台東「育兒放電趣」親子共享快樂時光

▲台東親職講座「育兒放電趣」登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動友善育兒環境、落實以家庭為核心的支持照顧政策，台東縣政府社會處於18日舉辦今年最後一場親職講座，以「育兒放電趣」為主題，首度將講座搬上公車，結合知本森林遊樂區與親子野餐活動，打造兼具知識與趣味的行動式親子體驗。活動吸引超過30組家有0至6歲幼兒的家庭熱情參與，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

活動由講師以繪本故事開場，透過親子互動與Podcast對談形式，引導家長思考親子溝通與教養議題，並結合現場樂手演奏，讓學習氛圍更輕鬆生動。隨後，親子一同前往知本森林遊樂區，在陽光草地上進行瑜伽、互動遊戲與野餐活動，在自然環境中實踐寓教於樂的理念，讓家長學習、孩子放電，留下滿滿笑聲與回憶。

台東縣政府近年以「育兒神隊友」為政策願景，持續推動多項友善家庭措施，包括婚後孕前健康檢查補助、生育津貼調高、托嬰中心擴增、設置社區關懷據點與親子遊戲角，以及推動「夢想遊戲車」巡迴各鄉鎮，讓更多家庭在地就能獲得支持，打造「安心生、放心養」的幸福城市。

社會處長陳淑蘭表示，自6月起開辦的親職講座主題涵蓋營養照顧、親子互動、父職參與及安全防護等議題，累計吸引上百位家長參與，深獲好評。此次結合公車移動與戶外體驗的新型態講座，讓學習更貼近生活。她指出，許多家長在活動中展現高度參與熱情，不僅吸收實用育兒知識，也與孩子一同體驗成長的樂趣。

一名帶著3歲孩子參與的家長分享：「第一次在公車上聽講座覺得很新鮮，孩子也玩得很開心。講師的示範與分享讓我學到許多親子互動的技巧，感覺和孩子的關係更親近了。」另一位家長則表示，平時難得抽空參加講座，這樣結合交通與戶外活動的形式既方便又有趣，未來若再舉辦，一定還會報名。

社會處表示，「育兒放電趣」行動式講座不僅豐富了親子共學體驗，也為家庭關係注入更多溫度。未來將持續依據不同家庭需求，推出多元化親職活動，包括行動親子館、戶外探索課程及家庭共學工作坊，讓家長與孩子在學習中共樂成長，實現「親子共學、共樂」的幸福願景。