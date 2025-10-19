　
社會 社會焦點 保障人權

獨／遭爆二婚娶陸妻！海巡少將還曾掌情報系統　海巡署回應了

▲海巡署傳出人事鬥爭疑雲，少將考測中心主任方聲鏞遭爆料配偶是陸配，引發國安查核不實疑雲。（圖／翻攝海巡署、海委會網站）

▲海巡署傳出人事鬥爭疑雲，少將考測中心主任方深鏞（右）遭爆料配偶是陸配，引發國安查核不實疑雲。（圖／翻攝海巡署、海委會網站、下同）

記者張君豪／台北報導

海巡署日前疑因人事鬥爭流出內部檢舉，矛頭直指現任海巡署教育訓練測考中心主任、前偵防分署副分署長方深鏞少將。投訴者質疑，方在升任將官及長期握有海巡所有情報權限時，隱瞞自己二婚對象是大陸籍配偶，但卻仍順利通過晉升將官的安全查核，國安對於高階將官晉升的忠貞考核形同虛設，恐衍生國安漏洞及情報外洩問題。

海巡署掌握該投訴情資顯示：方深鏞在去年11月26日升任少將，晉升將軍過程理應經過海委會安全審查。投訴者質疑，方深鏞「二婚的大陸籍配偶，其配偶與前夫尚有一子」，檢舉者質疑，一般晉升將官涉國安職務查核中，應屬嚴格審查列管對象，但方姓上校卻通過考核順利晉升；投訴者並質疑，方姓軍官長年營造單身形象，同僚多不知婚娶陸配背景，質疑國安忠貞考核形同虛設。

▲海巡署傳出人事鬥爭疑雲，少將考測中心主任方聲鏞遭爆料配偶是陸配，引發國安查核不實疑雲。（圖／翻攝海巡署、海委會網站）

投訴者並指出，方深鏞長年任職於海巡體系中最敏感的情報單位，曾任海岸巡防署情報組、偵防分署主秘、副分署長，在職期間掌理海巡情報處的偵防管理系統、情報體系人事升遷調度以及兩岸國安情資蒐集等要務，長期掌握國安情報資訊及情報人員人事升遷權。

日前方深鏞傳出將升任海巡署情報組長，因該職需送國安局再度審查忠貞考核，疑因婚娶陸配資訊曝露，隨即遭海巡署調離情報系統，改派教測中心主任。

投訴人質疑，方將軍婚娶陸配並非本案關鍵，而是高層晉升將官未經嚴格審核，導致婚娶陸配的將官竟曾在海巡署最機密的情報組任職，業管全國國安情報蒐集，等到事件曝光後才改調任教測中心主任。

對此海巡署19日回應表示：方深鏞婚娶陸配早在20年前就取得中華民國國民身分，但對於方姓將官升等考核過程是否主動報備為陸配、婚娶過程是否有未經報備與大陸人事應酬互動甚至出境赴陸紀錄，對上述疑點海巡署均不願多作回應。海巡署強調，辦理高階人事晉升時均依規定辦理國安查核，符合軍職人員任官職法令規範，強調方姓少將娶陸配涉洩密疑慮應與事實不符。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

 
10/18 全台詐欺最新數據







相關新聞

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨（17日）在立法院三讀通過，對此，海委會主委管碧玲透露，自己在搶救海洋調查預算時低聲下氣，是因為這筆預算攸關台灣應對中國在周遭透過科研船頻繁夾擊下，很重要的經費，無奈自己協商的畫面，卻遭網友配上〈沒出息〉的背景音惡搞。

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

海巡威力掃蕩強化戒備！嚴防中國灰色地帶衝突

2通緝犯搭船釣魚、旅遊　岸巡攔截歸案

櫥櫃暗格藏5槍百彈、海洛英　狡猾毒蟲遭逮

