海巡威力掃蕩強化戒備！金馬澎分署嚴防中國灰色地帶衝突

記者陳洋、鄭逢時、潘鳳威／澎湖報導

雙十國慶將至，為確保國家與離島海域安全，海巡署金馬澎分署全面提升警戒，自9月30日起連續9日啟動擴大威力掃蕩勤務，期間橫跨中國十一長假、中秋連假及我國慶連假。期間除採攻勢掃蕩打擊海上不法行為外，並運用科技偵蒐設備全般掌握海域及岸際目標動態，嚴防中國藉機發動聯合戰備警巡、滲透偷渡或以假訊息展開認知作戰。

▲海巡署金馬澎分署自9月30日起至今執行擴大威力掃蕩勤務 。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

金馬澎分署指出，面對各地海域情勢變化，除加強岸海勤務能量外，並以科技設備監控船筏動態，將巡防艦艇前推至限制水域外圍，防範大陸船舶越界航入我方水域，確保國慶期間海域安全。

截至今(9)日止，已動員巡防艇52艘次、巡邏車146輛次、機車36輛次、無人機2架次、偵搜犬3犬次及人力690人次。執勤成果包括監控中國海警船動態36艘次、其他公務船33艘次，驅離越界大陸漁船2艘、大陸貨輪3艘，並處置聚眾鬥毆事件1起，查獲組織犯罪通緝犯1人、限制出海1人。

金馬澎分署強調，此次擴大威力掃蕩，旨在預防並嚇阻中國灰色地帶行動，維護離島周邊海域秩序與漁民安全。呼籲民眾如發現海上或岸際有可疑情事，請立即撥打海巡「118」專線通報，海巡人員將即時應處，全力守護「國家安全、海域治安、人命安全」三大目標。