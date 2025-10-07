基隆2通緝犯中秋夜搭船海釣、旅遊　岸巡攔截歸案

▲姬男通緝犯欲搭船出海釣魚，當場遭岸巡人員逮個正著。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋連假最後一天，海巡署北部分署第二岸巡隊在基隆碧砂漁港及基隆商港，先後查獲2名通緝犯企圖搭船出海，分別因涉犯《洗錢防制法》及《公共危險罪》遭通緝。岸巡人員於昨日（6日）晚間執行勤務時及時發現，將姬姓、鄭姓2人逮捕並移送基隆地檢署歸案。

海釣客身分驗出通緝犯 岸巡迅速行動

昨（6日）晚間6時許，第二岸巡隊在碧砂漁港對出海進行海釣的乘客名單進行查驗時，發現一名姬姓男子因涉嫌違反《洗錢防制法》，遭基隆地檢署發布通緝。岸巡人員隨即將其逮捕，阻止其藉海釣名義潛逃。

▲欲搭船前往馬祖的通緝犯鄭男，在登船前遭岸巡人員當場攔捕。

馬祖旅客鬆懈之際 通緝犯當場落網

同日晚間8時許，基隆商港安檢所在執行台馬航線客貨輪出港遊客身分查驗時，發現一名鄭姓旅客因涉犯《公共危險罪》遭通緝。岸巡人員趁其取票後準備登船、心防鬆懈之際，當場將其逮捕。

海巡署強調維護治安決心

第二岸巡隊表示，海巡署始終堅定維護海域安全及社會治安，中秋連假期間持續戮力執行各項勤務，防止不法分子藉機突破。岸巡隊呼籲民眾，若發現任何非法情事，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員處理，共同維護民眾生命財產安全。