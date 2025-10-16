　
社會 社會焦點 保障人權

雲林富家少爺藏毒藏子彈！海巡查緝隊佯裝快遞破門逮人

▲▼ 海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在土庫鎮一處民宅破獲毒品案件 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在土庫鎮一處民宅破獲毒品案件 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在雲林縣土庫鎮一處民宅破獲毒品案件，當場查獲安非他命、依托咪酯煙彈、電子煙主機及子彈一顆，全案依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》將涉案男子起訴。

▲▼ 海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在土庫鎮一處民宅破獲毒品案件 。（圖／記者游瓊華翻攝）

海巡署指出，雲林查緝隊會同警察機關執行聯合查緝行動，查緝人員於清晨5時進入土庫鎮一處民宅，佯裝快遞敲門，待王男開門後，人員迅速入內壓制王男與一名女性。人員隨即在床上查獲兩包重約1.4公克的二級毒品安非他命，以及12顆含有「依托咪酯」成分的煙彈與3支電子煙主機；進一步翻開床架下方，又發現一顆手槍子彈。

由於王男出身地方知名農場產銷合作社家族，家境殷實，卻涉毒並持有子彈，情節相當不尋常。查緝隊將相關證物移送雲林地方檢察署偵辦，並已於日前偵結起訴。

海巡署強調，將持續秉持三安「國安、治安、平安」及「溯源斷根」的精神，積極掃蕩毒品並追查幕後集團，持續結合警政機關及地方政府加強合作，對各類毒品與非法槍彈案件採取「零容忍」態度，展現政府維護治安、守護民眾安全的決心。此外，民眾若發現海上不法活動、走私偷渡線索，或發現外國軍艦、公務船及20噸以下異常目標，可撥打海巡「118」免費報案專線，經查證屬實者將有機會獲得獎金。冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力。

▲▼ 海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在土庫鎮一處民宅破獲毒品案件 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在土庫鎮一處民宅破獲毒品案件 。（圖／記者游瓊華翻攝）

毒品案件地方名家族雲林縣海巡署查緝隊

