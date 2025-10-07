直擊鄉間軍火庫！櫥櫃暗格藏5槍百彈、海洛英　狡猾毒蟲遭逮

▲海巡署彰化查緝隊查獲58歲周姓毒蟲藏槍砲彈藥。（圖／彰化海巡提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署偵防分署彰化查緝隊接獲毒品槍械案，一名58歲周姓毒蟲藏匿在彰化縣某鄉間一處租屋處，擁槍自重、當專案小組破門而入時，周男驚慌失措當場遭逮，其藏匿罪證的手法更是令人咋舌，將槍械彈藥與百公克的安非他命及海洛英等毒品分別隱藏在櫥櫃特製的暗格夾層中，企圖規避查緝。

這起重大治安案件源自彰化查緝隊長期的監控與跟蹤。據了解，周嫌行事謹慎，不僅居無定所，更經常隨身攜帶槍械活動，對社會治安構成嚴重威脅。在掌握確切事證後，專案小組報請林裕斌檢察官指揮，發動本次搜索行動。

彰化查緝隊初步調查，當時他將5把改造手槍、147顆子彈和一批槍枝零組件，與100公克的海洛因、安非他命毒品分開藏放，全都隱藏在經過改造的櫥櫃夾層暗格中，顯示其高度警覺性。

全案經彰化地檢署偵查終結，認定周嫌涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》，已依法提起公訴。海巡署強調，此案成功彰顯了「國安、治安、平安」三安核心價值的具體實踐。海巡單位不僅守護國土，更積極投入治安維護工作，透過「溯源斷根」的打擊策略，從源頭阻絕槍毒流入社會，確保民眾生命財產安全。