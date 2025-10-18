管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨（17日）在立法院三讀通過，對此，海委會主委管碧玲透露，自己在搶救海洋調查預算時低聲下氣，是因為這筆預算攸關台灣應對中國在周遭透過科研船頻繁夾擊下，很重要的經費，無奈自己協商的畫面，卻遭網友配上〈沒出息〉的背景音惡搞。

管碧玲表示，「韌性特別預算」在朝野協商時，為了搶救國家海洋研究院的海洋科學調查預算，她低聲下氣，拼命地說，「拜託！拜託！」，聽到院長說要「保留送院會」時，還忍不住說，「我會哭」。

管碧玲感慨，果不其然，立刻有人做影片，配上〈沒出息〉的背景音，她雖然因此登上 Google「沒出息」的搜尋結果頁面，但看到那個影片，確實有點心酸。

至於為什麼要低聲下氣？管碧玲說，大家印象中強悍的管媽，這次之所以不一樣，是因為這筆預算太重要、太迫切了，那麼低聲下氣，是為了搶救每一分用在「海域調查」的經費。

管碧玲進一步說明，這些經費太大、太關鍵，國海院的一般預算根本負擔不起，這次能夠納入「韌性特別預算」，是海委會等待多年後，終於看到的一道曙光。

管碧玲無奈，但卻有一個提案要「全刪」，一個提案要刪「兩億」，因此，在協商過程中她指出，「當鄰近國家比台灣更了解台海，台灣怎麼能刪掉台海調查的預算？」。

然而管碧玲透露，這個「鄰近國家」，其實就是中國，她強調，該硬起來的時候，大家都看過她強硬的樣子，但這次選擇忍辱負重，用盡所有方式懇請，即使自己願意讓步刪除2000萬，也還是沒被接受。

管碧玲再指，昨天三讀通過的結果，是最後努力後的成果，國民黨原本要求「全刪」，改為「凍結海巡1億元」，每個會期須提供書面報告說明執行進度，這個部分，她表達感謝。

至於民眾黨的部分，管碧玲表示，原本要求刪2億，最後改為「刪除5000萬」，所以最終結果是，台灣啟動全海域調查的預算，刪除5000萬；凍結海巡署1億4500萬。

面對這個結果，管碧玲說，她接受國會的監督與協商，但還是要強調，其實每一分錢都極其珍貴，過去三年，海巡署偵獲的 41艘中國科研船航跡圖，台灣西部、西南、東北海域，中國的活動密集。

此外，管碧玲直指，中國在關島西方、東方，還「左右夾擊」，在夏威夷北方與南方，則早已在深耕，她坦言，這些航跡圖，每天都壓在自己的心頭，沈甸甸的，所以，如果有人問，「為什麼妳會哭？」，只能說因為這些預算，就算少一萬元，她也會哭。

▼海委會主委管碧玲透露，中國科研船活動範圍廣大且密集。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）