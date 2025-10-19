台灣複材低碳循環聯盟正式成立　施振榮：企業界應跨界創新推動升級

▲左起宏碁集團創辦人施振榮及上緯投控董事長蔡朝陽。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為達成淨零碳排目標，以低碳足跡「熱固性複材」驅動的循環經濟越見重要，國內142位產學研先進因此於日前組成「臺灣複材低碳循環聯盟」，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑；宏碁集團創辦人施振榮也鼓勵企業界勇於跨界合作與創新，將永續挑戰轉化為產業的升級動力。

上緯投控(3708)與複材公會於16日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，環境部資源循環署長賴瑩瑩、施振榮、上緯投控董事長蔡朝陽、經濟部產發署組長吳振華組長、複材公會理事長林嘉佑、工研院資深副總暨協理李宗銘、強化塑膠協會榮譽理事長馬振基、南投縣環保局副局長林隆儒及科長劉祥棋、商研院副院長張皇珍等產官學研界代表都出席，並從不同角度探討複合材料循環經濟的必要性與重要性。

作為台灣產業的精神領袖的施振榮，在致詞中特別強調企業必須以更宏觀、更具戰略性的視角來思考永續發展，並點出新興產業轉型的巨大契機，在於跨界合作與創新；賴瑩瑩則說明中央政府環境政策及永續治理藍圖，為業界提供明確執行方向，並由該署科長簡鈺晴進一步分享風機葉片資源化多元循環再利用之展望。

來自西門子歌美颯、日月光半導體、電子產品策略聯盟/中經院綠色經濟研究中心、JEC Group、國際精工及上緯綠金能等產業代表，也分享跨領域的創新實踐案例，涵蓋從關鍵材料的循環再生、供應鏈的低碳轉型，到國際合作模式等多元議題；勝利體育、國際精工、氫谷動能、詮達化學、長興材料、全鏈管理、祺源等論壇贊助商也於現場展示跨產業低碳循環應用產品，讓來賓具體了解熱固性複材的應用現況與未來潛力。

於論壇活動尾聲，與會各界也正式成立「臺灣複材低碳循環聯盟」正式成立；上緯投控指出，該聯盟旨在透過生態系概念，整合各產業技術與資源、加速複材材料的創新與應用，並建立在地化的低碳循環供應鏈，亦歡迎各界先進加入，共同展現產業對淨零目標的堅定承諾。