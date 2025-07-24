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新北推智慧社宅展　聚焦淨零碳排、低碳建築永續願景

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲新北推智慧社宅展，聚焦淨零碳排、低碳建築永續願景 。

圖、文／新北市政府提供

新北市政府今（24）日舉辦「新北社宅淨零碳與智慧建築論壇暨社宅展」開幕儀式，由新北市副市長陳純敬代表市長侯友宜親自主持，邀集產官學界專家共同見證新北市推動綠色社會住宅與智慧建築的成果與願景。活動內容涵蓋論壇對談、創新案例分享，以及結合節能技術、智慧系統與建築設計的社宅成果展，展現新北市在實現2050淨零碳排與居住正義上的堅定行動。

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲▼活動結合節能技術、智慧系統與建築設計的社宅成果展，展現新北市在實現2050淨零碳排與居住正義上的堅定行動。

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

副市長表示，新北市作為全國人口最多的直轄市，長期推動社會住宅政策以「人本、科技、永續」為核心，不僅提升市民居住品質，更將社宅視為城市低碳轉型的關鍵節點。本次展覽及論壇即以新北社宅為示範場域，展示如何透過低碳建材、太陽能光電、智慧建築管理系統等，打造兼具永續性與智慧性的住宅空間。

論壇中也特別邀請建築界、科技產業及學界專家進行跨領域對談，就智慧建築設計、節能技術導入、居民參與機制等主題深入探討，呼應新北市「以人為本」的設計理念。

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲新北副市長陳純敬主持「社宅淨零碳與智慧建築論壇」開幕，邀產官學界見證綠色社宅成果與願景。

新北市政府城鄉發展局指出，目前全市社宅推動數量穩定成長，多處基地已率先導入綠建築與智慧系統，未來也將持續與中央協力，擴大社宅量體，同時深化數位與低碳建築標準，打造新北成為真正宜居、安全、永續的城市典範。

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