《影后》3人角逐女主角獎！她點出楊謹華「拿獎關鍵」：太大的驚喜

▲楊謹華拿下戲劇節目女主角獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，《影后》一共包下5項大獎，其中，戲劇節目女主角獎由楊謹華拿下。財經網美胡采蘋在臉書上分享，她看《影后》時，就在心中問自己，到底是謝盈萱還是楊謹華演得好？而最後的結果出來後，她也大讚「實至名歸」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她看《影后》時，就一直在想，到底是謝盈萱演得好，還是楊謹華演得好？「我覺得這個問題最後是取決於角色，我也認為我會頒獎給楊謹華。」

胡采蘋認為，謝盈萱的演技好，但她演的女製作人是一個克制、收拾老公爛攤子的女人，角色的發揮性相對小，「我在看劇的時候就覺得不好演，角色的演技角度太小了。」她覺得如果這個角色如果有更多的深層心理設計，應該更能走進觀眾心裡，得到共情，這個角色就可惜在少了一點「念念不忘」。

胡采蘋接著說，楊謹華的角色則有更大的演技發揮空間，隨著劇情推進，可見她放得開、容易豁出去的個性，然而，這種任性也說明了她為何在演藝圈受到排擠、沒戲演，以及後續大鬧摯友婚禮，搞得兩人感情決裂。

胡采蘋認為，觀眾容易對這樣的角色感到惋惜，明明這麼可愛率直，卻一直闖禍，她人生中的碰碰撞撞，會讓觀眾感到不捨，並期待角色早日甩開厄運。而最後，楊謹華飾演的周凡也因為百無禁忌的性格，和涉世未深的年輕人發展感情，甚至在遊覽車上唱的〈勇氣〉。

這樣的發展，更是讓胡采蘋像被突擊般，猝不及防的大噴淚，「哭著為這個大女孩感到高興，想要抱抱她」。因此她認為，不論是該角色的設計，還是楊謹華的演出，都帶給觀眾太大的驚喜，「恭喜楊謹華，實至名歸」。