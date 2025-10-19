完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

▲沐曦集成電路。（圖／翻攝上觀新聞）

沐曦集成電路（南京）有限公司近日公開發布首款完全由大陸自產的通用圖形處理器（通用GPU）「曦雲C600」，據指出，這款晶片已經「完全本土化」，並完全滿足下一代生成式AI的訓練和推理需求，大陸媒體更以「實現歷史性突破」來形容。

通用圖形處理器英文名稱為GPGPU，和其他GPU的差別是，GPGPU不是用來繪製電腦動畫，而是協助中央處理器（CPU）分擔工作。結合兩種不同處理器是異質運算的一種應用，例如運用機器學習和深度學習開發人工智慧，可使用GPGPU來提升效率。

中共江蘇省委機關報《新華日報》報導，曦雲C600從IP設計、晶圓製造、封裝測試全流程在大陸生產；配備大容量、先進的高帶寬顯存，性能對標國際旗艦產品；軟體棧（Software Stack）MXMACA全面兼容主流生態，可構建萬卡級以上計算集群。報導對此形容，「標誌著國產高性能GPU實現歷史性突破」。

對於曦雲C600，沐曦股份高級副總裁孫國梁介紹，這款完全本土化的晶片，集成了大容量存儲與多種精度混合算力，並支持MetaXLink超節點擴展技術，在硬體性能和軟體兼容上完全滿足下一代生成式AI的訓練和推理需求。

目前，沐曦股份與中國科學院合作的大陸國產千卡集群，已完成多個大模型全參數訓練，報導稱，這證實「國產算力已具備大模型預訓練能力」。

報導稱，曦雲C600的全流程大陸自產，最大的挑戰來自所有核心IP的自研。沐曦股份自主設計了數十個核心IP，製造和封測端全部由大陸企業完成，應用端搭建起「1+6+X」的戰略版圖。

如今，沐曦股份已完成上市前的兩輪問詢回覆，闖關資本市場進入「臨門一腳」的衝刺期。

陸媒《IT之家》報導，沐曦公司今年6月30日向上交所提交上市申請，擬募集資金39.04億元人民幣，主要用於三個項目，分別是「新型高性能通用GPU研發及產業化項目」、「新一代人工智能（人工智慧）推理GPU研發及產業化項目」和「面向前沿領域及新興應用場景的高性能GPU技術研發項目」。

公開資料顯示，沐曦集成電路（上海）股份有限公司2020年9月在上海成立，致力於打造全線GPU晶片產品，其中C系列是該公司的主打產品，針對智算及通用計算領域。

其中，曦雲 C500 在立項之初即定位為對標NVIDIA A100的通用 GPU。而曦雲C600是基於大陸國產先進工藝開發的通用GPU晶片，於2024年2月立項，於2025年7月完成回片並成功點亮，目前正在進行功能測試，預計於年底進入風險量產。

目前正在研發中的下一代旗艦產品C700於2025年4月立項，目前正處於軟硬體購置和產品設計開發階段，晶片的核心設計、功能驗證已大部分完成，正在進行更深入的性能調優。該產品號稱在計算能力、存儲能力、通信能力及能效比等方面進一步大幅提升，能夠接近NVIDIA H系列旗艦H100水準。