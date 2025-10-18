歌聲化作愛的力量　台電屏東區處+華山基金會送暖長者心

▲台電屏東區處笑格格合唱團偕同華山基金會以歌聲傳遞溫暖。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為響應公益、實踐企業社會責任，幫助屏東地區的弱勢長者，屏東區處笑格格合唱團參與華山基金會的捐助音樂會已於今(10/18)日圓滿落幕。台電屏東區處捐出愛心物資與善款，期盼拋磚引玉，喚起更多企業與民眾一起關懷弱勢長者。

華山基金會在屏東深耕三十餘年，幫助失能、失智、失依的長輩們，提供到宅關懷、送餐、陪醫、生活協助等服務，建立有尊嚴、尊重的照護模式，並不定期舉辦社區活動，促進長輩社會參與，讓行動不便或獨居的長輩能感受到社會的溫暖與陪伴。華山基金會特別感謝屏東台電長期以來對弱勢族群的關懷與支持，不僅提供了實際的物資援助，更帶來了精神上的鼓勵與溫暖，真心感謝大家的善意與行動。

笑格格合唱團以實際行動，將歌聲化為最溫暖的力量，展現如何用音樂傳遞正向能量。音樂會旋律抑揚頓挫、感心動耳，每一首熟悉樂曲彷佛能將長輩們帶入美好的回憶中。合唱團透過音樂的交流，串起愛與希望，編織出動人的樂章，期許優美音符能夠結合更多社會大眾及企業力量，共同支持華山基金會「愛老人」的關懷計畫，協助弱勢長者獲得更完善的關懷與照顧，善盡社會責任。

活動中，台電屏東區處長仇忠銘特別現場獻唱，與會同樂，誠摯歌聲引來熱烈掌聲，為活動增添感動與溫度。仇處長表示：「透過音樂傳遞祝福，是充滿意義的事，希望這份微薄的力量，能讓更多長者安心生活、笑容再現。藉由這次行動，期許鼓勵更多人參與公益，一同為社會帶來正向影響。」未來公司也將持續投入公益活動，結合內外部資源，讓愛源源不絕不間斷。

華山基金會亦特別感謝台電屏東區營業處的善舉，表示每一分支持都能化為長輩生活中的實際幫助，也期待更多社會大眾加入「愛老人」的行列，共同打造友善、高齡安心的社會。