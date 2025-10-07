　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電槓中市府！中火數值超標「稽查員手亂摸」害的　結局逆轉

▲▼台中火力發電廠。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台中火力發電廠日前被中市府抓包數值超標4倍，結果鬧上法院後，法院認定中市府稽查時有疏失，結局逆轉。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台電台中火力發電廠日前遭台中市政府稽查時，測出放流水「化學需氧量測驗值」高達421mg/L，遠超標準4倍之多，遭罰36萬元。台電認為自設儀器從未超過40mg/L，中市府認為環保局檢測最準確沒問題，雙方鬧上法院。法院則勘驗影像，抓包環保局人員取樣時，手指跟水桶綁帶反覆接觸水樣，無法排除污染可能性，判台電勝訴，台中市政府應撤銷罰款36萬元的處分。

台中市政府環保局稽查人員日前前往台電台中發電廠放流口採樣檢測，結果發現放流水的「化學需氧量」檢測值為421mg/L，該數值標準為100mg/L，等於台電被測出數值超標4倍之多。該數值為水污染重要指標，數值越高，代表污染程度越高，中市府檢測後，依水污染防治法裁處台電36萬元罰鍰。

台電認為，台中市政府採樣檢測時有瑕疵，且稽查當日並未通知電廠人員到場，以確保樣品有無遭受污染。且現場影像可見，採樣人員在過程中，左手大拇指直接跟樣品接觸，採樣水桶無事先清洗、採樣瓶未依程序洗滌2至3遍、水桶綁帶受污染又接觸樣品等。

台電說，電廠有設置線上監測儀器，只要放流水數值超過90mg/L，就會回流到調勻池重新處理。況且，稽查前後連續監測數據，從來沒有超過40mg/L，稽查當日數值為14.6mg/L，與中市府採樣結果的421mg/L落差極大。

台中市政府則表示，隨機採樣不會會同事業主到場，全程都有錄影存證，並且放入冰桶保溫，檢測數據方式，都有按照環境部公告方式，檢視採樣、檢驗方式都無虞。針對台電主張，監測儀器數值均正常一事，環保局所採樣會是最準確、不具爭議的數值。

台中高等行政法院地方庭認為，台中市環保局採樣過程中，確實無法排除有遭到污染可能性。經勘驗影像，發現稽查人員用黑色綁帶繫上水桶手動採樣，過程中水桶跟綁帶都有接觸過地面，採樣瓶也曾置於地面。

此外，採樣人員有以腳踩過綁帶，該綁帶又浸入水桶內過，採樣人員手指也曾經接觸過水桶內，至於採樣瓶雖然有洗滌過，但是瓶蓋直接置於地面，又蓋上，確實無法排除採樣水已經遭到污染的可能。

台中高等行政法院地方庭認為，台中市政府訴願決定並未予查明，台電請求撤銷訴願以及原處分有理，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

【早就出事了】台南無照猴二寮亂飆！警放人結果釀悲劇

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

更多熱門

相關新聞

台中幫出動花蓮！藝人扛鏟、建商公會捐百萬　重機具日夜趕工

台中幫出動花蓮！藝人扛鏟、建商公會捐百萬　重機具日夜趕工

花蓮光復災後急需復原，各界持續有錢出錢、有力出力，台中幫的藝人們高爾宣OSN、玖壹壹健志、PizzaLi，也利用工作空檔衝一趟花蓮光復，台中市政府建設局也派出台中隊以重機具日夜趕工，台中不動產開發公會則捐百萬元救災。

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

妻靠「舊密碼」抓包老公偷吃　反被判罰1萬

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

關鍵字：

台電台中市政府環保局放流水檢測抓包超標

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面