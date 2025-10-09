　
公益 公益 互助 溫馨

戴資穎揮拍教學！中華電信捐數位閱讀帳號與運動物資助力學童追夢

▲ 戴資穎揮拍教學！中華電信捐數位閱讀帳號與運動物資助力學童追夢。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

羽球天后戴資穎親臨中華電信學院高雄所，揮拍教學、指導小球員，現場笑聲與球拍擊球聲交織。中華電信攜手永續大使，以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」等公益計畫，捐贈羽球運動物資與「FunPark童書夢工廠」數位閱讀平台帳號，讓孩子在運動與學習中同步成長。從球場到數位閱讀，活動將運動教育與數位平權結合，激發孩子勇敢追夢的力量，也展現企業社會責任的溫度與永續精神。

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 中華電信以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」等公益計畫，公益大使戴資穎穿上球鞋、運動服，拿起球拍，示範招牌打法 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

羽球天后戴資穎穿上球鞋、運動服，拿起球拍，在球場揮出一記記漂亮球路。她一邊示範、一邊教孩子如何揮拍，現場小球員們眼睛亮晶晶，學得聚精會神。

高雄市龍肚國小學生興奮地說：「小戴姊姊打球好厲害！」「我學到滑球技巧！」獅湖國小學生則說：「很開心，看她打球感覺很輕鬆，不容易失誤！」孩子們在球場上奔跑揮拍，笑聲與球拍擊球聲交織，畫面溫暖又充滿活力。

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 孩子們在球場上跟著戴資穎揮拍奔跑，笑聲與球拍聲交織，畫面充滿活力與喜悅 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信攜手永續大使戴資穎，捐贈羽球、運動帽、毛巾等運動物資，並提供「FunPark童書夢工廠」數位閱讀平台帳號一年，讓孩子們在運動與數位學習上同步成長。戴資穎分享自己的感受：「看到孩子們努力比賽，我想起自己小時候的訓練，雖然辛苦，但希望他們能堅持下去，就像我們一直努力做對的事，把這份力量與永續精神傳承下去。」

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 小球員們專注學習，邊練習姿勢戴資穎從旁提點修正，同時在交流賽中實際運用技巧 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了指導小球員，戴資穎還與中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜等長官進行三對三表演賽，現場氣氛熱烈。中華電信董事長簡志誠表示：「小戴奮鬥不懈，縱使遇到困難也能突破，她的精神與我們推動永續、追求公益的理念一致。」他強調，中華電信長期秉持ESG精神與以人為本理念，將運動教育與數位平權帶入校園，讓教育資源更公平，孩子們能在學習與運動中找到自信與夢想。

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 中華電信攜手永續大使戴資穎，捐贈運動物資並提供一年數位閱讀平台帳號，助孩子運動與學習同步成長 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信長年深耕ESG永續發展，以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」。此次活動將運動教育與數位閱讀結合，不僅讓孩子們強健體魄，也啟發學習興趣，呈現企業社會責任與公益的溫度。

高雄市羅達生副市長出席活動，肯定中華電信長期支持台灣體育與教育均衡發展，捐贈運動與數位資源讓孩子在校園中自由奔跑、探索知識，也盛讚戴資穎是高雄驕傲、孩子榜樣。中華電信長期支持女籃隊、少棒及青少棒錦標賽、UBA大專聯賽、羽球公開賽及中華職棒明星賽等活動，並以「暖心方案、樂齡方案、在地ESG關懷」推動公益，累計受益人次達71萬，未來將持續拓展「i暖心行動」，陪伴更多孩子築夢成長。

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 戴資穎還與中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜等長官進行三對三表演賽。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信小戴＋孩童友誼賽▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 中華電信董事長簡志誠 。（圖／記者鄭遠龍攝）

10/08 全台詐欺最新數據

關鍵字：

戴資穎中華電信永續大使羽球教育FunPark童書夢工廠數位閱讀運動物資捐贈ESG教育共好永續精神國小體育公益活動孩子追夢社會責任運動與學習高雄活動羽球小尖兵活力教育永續公義社會關懷

