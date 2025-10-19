鄭麗文當選國民黨主席　洪孟楷：能文能武、剛柔並濟是她的寫照

▲洪孟楷指當第十屆立委時與鄭麗文為了審查預算挑燈夜戰，形容鄭能文能武、剛柔並濟。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者蘇晏男／台北報導

前立委鄭麗文昨當選國民黨主席，藍委洪孟楷今（19日）表示，他在第十屆立法院與鄭並肩作戰的日子裡，深知她論述犀利、戰力十足、一針見血的能力可說是無人能出其右，且能文能武、剛柔並濟，正是鄭的寫照，這次的勝選，不僅是對鄭麗文個人的肯定，更代表黨員基層對「敢戰、會戰、能戰」的期待與託付。洪孟楷說，未來的在野整合、2026縣市長提名、黨務革新，都是關鍵課題，在野所有陣營必須更團結，唯有凝聚、唯有向前，才能讓人民重新信任，也讓藍軍再次壯大。

洪孟楷19日上午在臉書發布一張照片並寫道，主席選舉順利圓滿，是新主席的責任起點，也是全體黨公職、每一位黨員共同的起跑線，他恭喜鄭麗文當選，也感謝6位主席候選人展現的格局與風度，讓這場競爭成為一場君子之爭、一場理念的辯證。

「黨內民主的可貴，在於會競爭，也更能團結。相信對麗文姐來說，勝選只是序章，馬上就要捲起袖子一起拚搏。」洪孟楷說，鄭麗文是國民黨第二位女性黨主席，在第十屆立法院與她並肩作戰的日子裡，深知她論述犀利、戰力十足、一針見血的能力可說是無人能出其右。

洪孟楷表示，這張照片，就是第十屆共同擔任立委，鄭麗文是時任黨團書記長時，與國民黨兄弟姐妹們一起挑燈夜戰、為民把關預算、守護人民荷包的見證。從早上十時到深夜十一時不斷電審查，卻從不喊累；能文能武、剛柔並濟，正是鄭麗文的寫照。

洪孟楷說，相信這次的勝選，不僅是對鄭麗文個人的肯定，更代表黨員基層對「敢戰、會戰、能戰」的期待與託付。未來的在野整合、2026縣市長提名、黨務革新，都是關鍵課題。在野所有陣營都沒有分裂的本錢，面對民進黨執政的挑戰，必須更堅定、更行動、更團結，畢竟團結都不一定贏，更何況分裂？唯有凝聚、唯有向前，才能讓人民重新信任，也讓藍軍再次壯大。

洪孟楷表示，只要方向一致、步伐一致，就一定能再創高峰、重返榮光。這一刻，沒有你我之分，只有一個共同的信念——為中華民國勇往直前拚下去。