鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

記者陶本和／台北報導

中國國民黨主席選舉於18日落幕，由鄭麗文脫穎而出。據了解，鄭麗文在宣布參選後，曾於9月6日，在前黃復興黨部主委、季麟連上將的陪同下，前往陽明山姜太公道場參拜，並點七星燈祈福，祈求勝選；甚至經請示姜太公神卦，卦象就顯示鄭麗文勝券在握，因此該道場提早多日就已先向鄭麗文恭賀當選。

道場主席羅世新證實此事，他表示，季麟連官拜上將，精研姜太公六韜兵法，深信姜太公謀略、智慧，因此建議鄭麗文參選黨主席必須參拜姜太公點七星燈，以凝聚智慧與能量迎戰選舉。

羅世新指出，姜太公為歷史上首位軍師、政治家及百家宗師，為中華道家文化中象徵軍事戰略與政治智慧的重要人物，且執行封神榜神聖使命，被尊為「眾神之神」。他強調：只要心誠則靈，心存善念、熱心奉獻，神明自會庇佑。

羅世新也透露，先前經請示姜太公神卦，卦象便顯示鄭麗文勝券在握，道場已於11日提前向鄭麗文恭賀當選。對於鄭麗文在選戰中從資源相對不足的劣勢地位，最終逆轉當選，羅世新以姜太公輔佐周武王擊敗商朝的「牧野之戰」為喻，認為此次選舉結果頗有「以弱勝強」之勢，似有神明暗中相助。

姜太公道場是以七星燈大法聞名，過去曾有多位政壇人物與之結緣。2013年馬王政爭期間，時任立法院長王金平由幕僚代為點燈，最終保住黨籍；2018年台北市長柯文哲競選連任，其幕僚亦曾前往點七星燈，最後以三千多票的差距擊敗對手丁守中；2022年苗栗縣長選舉，鍾東錦亦於參選期間祈求賜卦、點燈祈福並成功當選；蔣萬安參選2022年台北市長，也由競選團隊代點七星燈祈福，並在勝選後，前往道場還願謝神。

此外，前陣子，道場因為前泰達幣執行長、有望成為全球前20大富豪的「台灣女婿」之稱的方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）多次前往點燈祈福；此次鄭麗文勝選，姜太公道場再次成為政壇與社會大眾的話題。羅世新強調，無論政治人物或一般信眾，凡心誠祈願、善行助人，相信都會獲得神明庇佑。