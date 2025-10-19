　
大陸 大陸焦點 特派現場

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳冠宇／綜合報導

鄭麗文高票當選國民黨主席，選舉結果昨（18）日揭曉後不久，大陸官媒《環球時報》便發表評論，其中肯定鄭麗文在競選階段的兩岸立場，包括台灣要在「九二共識」基礎上重新大力推動兩岸交流對話等。《環球時報》強調，這一立場不僅符合兩岸發展的方向，更契合台灣主流民意的鮮明訴求。

《環球時報》以署名「北平鋒」發表評論稱，在此前的中國國民黨主席競選辯論階段，各位參選人均明確表示「既是台灣人也是中國人」，鄭麗文更是指出，台灣要在「九二共識」基礎上重新大力推動兩岸交流對話。

文章接著表示，「這一立場不僅符合兩岸發展的方向，更契合台灣主流民意的鮮明訴求。堅守中國身份認同，是台灣一切政治經濟社會活動走正道、行大道的最好保證。」

文章強調，這次中國國民黨主席選舉結果，再次照見了台灣主流民意的真實樣態；鄭麗文在競選中明確主張「要和平、要發展」、「我是台灣人，也是中國人」、「支持一個中國」，「這些立場契合了台灣同胞的核心訴求，也讓她贏得了更多中國國民黨黨員的支持」。

文章稱，「要和平不要戰爭」早已成為台灣社會不分黨派、不分色彩的共識；無論是哪個政黨、哪個政客堅持「抗中謀獨」的錯誤路線，本質上就是將台灣推向戰爭，就必然會被台灣主流民意所拋棄；對台灣2300萬民眾而言，「要和平不要戰爭、要過上好日子」才是台灣「最大公約數」。

文章指出，兩岸同屬中華民族，血脈相連、同根同源，擁有共同的民族記憶與文化基因，兩岸同胞緊密聯結才是應然、自然的狀態。文章還稱，「實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是全體中華兒女的共同心願。」

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

