　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

▲▼前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（資料照／記者賴文萱攝）

記者陶本和／台北報導

高雄前文化局長、高市左楠議員參選人尹立19日表示，前立委鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂；他觀察，藍營黨內急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。

對於鄭麗文當選國民黨主席，國民黨高雄市黨部主委柯志恩表示，期盼她對國民黨的定位與政策，一定要跟國會、縣市長充分溝通，而且相信她也會修正兩岸政策；而高雄市議員白喬茵則說，希望新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論。

對此，尹立觀察國民黨民代們的反應，他表示，當一個政黨的語言只有北京聽得懂，它就離台灣越來越遠。他說，鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂。

尹立指出，一個政黨的主席才剛上任，黨內就急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。

尹立認為，柯志恩那句「會修正」最可笑，既然要修正，表示方向本來就錯了，修正什麼？修正鄭麗文的統戰思維？修正那種說不出口卻暗暗期待的「一中想像」？連黨內都知道問題在哪，卻還要假裝沒事，這就是國民黨最大的毛病。

尹立說，白喬茵的話更直接揭穿藍營心魔，地方議員得天天出來滅火、撕標籤，因為黨中央未來講的話太像中國官媒？柯志恩說鄭麗文「懂民眾語言」，又說要跟社會對話，矛盾感十足，這些年，她的語言只有北京聽得懂。他認為，國民黨今天最該修正的，不是鄭麗文的言論，而是整個政黨早已被統戰話術麻痺的靈魂。

▼國民黨新任主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」原因太暖
相戀10年沒離開過花蓮！　癌末男終於圓夢
大谷翔平締造5大「史上首次」！　美媒驚嘆傳奇
「嬰屍裝飼料袋」　相驗結果曝
快訊／大雷雨轟北北基　持續1小時
20坪小三房降價售「半年仍賣不掉」　網點致命傷
載柯佳嬿參加金鐘「司機是坤達」！　車內互動超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

校園誆「做軍火生意缺錢」4陽明交大生遭騙29萬　政大生也受害

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」認了這次是例外 原因太暖

BLACKPINK台灣開唱　Rosé空檔吃舊振南鳳梨酥、喝50嵐波霸奶茶

女神同款get！Rosé高雄開唱吃鳳梨酥　答案揭曉是「這家在地品牌」

相戀10年沒離開過花蓮！癌末男與女友「羅東夜市約會」圓夢

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

分析／鄭麗文任黨主席3考驗　恐令不出黨中央

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

更多熱門

相關新聞

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

鄭麗文高票當選國民黨主席，選舉結果昨（18）日揭曉後不久，大陸官媒《環球時報》便發表評論，其中肯定鄭麗文在競選階段的兩岸立場，包括台灣要在「九二共識」基礎上重新大力推動兩岸交流對話等。《環球時報》強調，這一立場不僅符合兩岸發展的方向，更契合台灣主流民意的鮮明訴求。

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

關鍵字：

國民黨鄭麗文選舉高雄政治

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面