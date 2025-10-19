尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

▲前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（資料照／記者賴文萱攝）



記者陶本和／台北報導

高雄前文化局長、高市左楠議員參選人尹立19日表示，前立委鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂；他觀察，藍營黨內急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。

對於鄭麗文當選國民黨主席，國民黨高雄市黨部主委柯志恩表示，期盼她對國民黨的定位與政策，一定要跟國會、縣市長充分溝通，而且相信她也會修正兩岸政策；而高雄市議員白喬茵則說，希望新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論。

對此，尹立觀察國民黨民代們的反應，他表示，當一個政黨的語言只有北京聽得懂，它就離台灣越來越遠。他說，鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂。

尹立指出，一個政黨的主席才剛上任，黨內就急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。

尹立認為，柯志恩那句「會修正」最可笑，既然要修正，表示方向本來就錯了，修正什麼？修正鄭麗文的統戰思維？修正那種說不出口卻暗暗期待的「一中想像」？連黨內都知道問題在哪，卻還要假裝沒事，這就是國民黨最大的毛病。

尹立說，白喬茵的話更直接揭穿藍營心魔，地方議員得天天出來滅火、撕標籤，因為黨中央未來講的話太像中國官媒？柯志恩說鄭麗文「懂民眾語言」，又說要跟社會對話，矛盾感十足，這些年，她的語言只有北京聽得懂。他認為，國民黨今天最該修正的，不是鄭麗文的言論，而是整個政黨早已被統戰話術麻痺的靈魂。

▼國民黨新任主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

