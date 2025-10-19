　
社會 社會焦點 保障人權

相戀10年沒離開過花蓮！癌末男與女友「羅東夜市約會」圓夢

▲癌末男子在門諾醫院護理師照顧下，與摯愛女友開心出發旅遊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲癌末男子在門諾醫院護理師照顧下，與摯愛女友開心出發旅遊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我們在一起十年，卻從沒一起出過花蓮！」30歲的彭先生罹患睪丸癌兩年多，歷經多次化療與放療，如今病情已難以治癒，腎臟積水、雙側插管、行動受限。這位以油漆維生的年輕人，如今長住門諾醫院安寧病房，陪伴他最久的，除了疼惜他的女友，還有每天悉心照顧他的醫療團隊。
 
然而在這個秋天，一個看似簡單卻難得的夢想，終於成真，他和相戀十年的女友，第一次離開花蓮，一起去逛羅東夜市。用生命最後的力氣，完成一場「約會」。
 
「他一直想去羅東夜市，因為朋友說那裡比花蓮的東大門還熱鬧。」門諾安寧病房護理長田濬榕說，某天查房時聽見彭先生輕輕提起這個願望，團隊經過多方考量、克服交通及人力議題後，決定幫他圓夢。
 
10月4日下午，護理師們推著輪椅、備好可能所需的醫療用品，主治醫師確認病情穩定後，這趟「安寧夜市之旅」就此啟程。一路上，彭先生和女友笑得靦腆又幸福。兩人都行動不便，他因膝蓋水腫無法久走，她也因跌倒後腳無力，只能倚靠輪椅同行。但這一晚，他們吃到夢想中的「羅東羊肉湯」、三星蔥餅、烤肉串與雪花餅，還在夜市燈火下牽著手合照。

▲癌末男子在門諾醫院護理師照顧下，與摯愛女友開心出發旅遊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲終於到了夢想已久的羅東夜市。

「雖然時間很短，還沒逛過癮，但真的很開心。」他笑著說。「我怕我走了，她怎麼辦？」十年感情的羈絆，在病榻上更顯深沉。

兩人相識於花蓮鐵道商圈，那時他年輕力壯，總愛騎著摩托車帶女友往玉里、瑞穗跑，冬天泡溫泉、夏天登山。如今他只能回憶起那些時光，語氣裡有遺憾，也有珍惜。
 
「我最放心不下的，是她。」訪談中，他幾度停頓，眼神落在身旁安靜坐著的女友身上。她微微點頭，輕聲說：「他以前都照顧我，現在換我照顧他。」這句話，讓在場的護理人員都忍不住紅了眼。團隊的愛，讓生命有尊嚴也有溫度。

▲癌末男子在門諾醫院護理師照顧下，與摯愛女友開心出發旅遊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲在夜市燈火下牽手合照。

為了讓病患能安全出行，田濬榕護理長帶領團隊籌備多日，從醫療評估、交通安排到隨行照護，一一確認。「雖然只是短短一趟夜市之旅，但對他們而言，是十年來第一次約會；對我們而言，是一次讓愛延續的任務。」
 
當晚返院已近深夜，護理師們雖然疲憊，卻都說「值得」。「安寧不只是等待結束，而是讓人生最後一段路有光、有笑、有愛。」田濬榕說。
 
回到病房後，彭先生滿足地說：「能帶她去玩一次，我就沒遺憾了。」門諾安寧病房的醫療團隊，仍在默默守護著他與每一位病人，在有限的生命裡，盡全力讓愛繼續綻放。

