　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲航空公司近年開始嚴格禁止棄程票。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

搭飛機省錢的「小撇步」百百種，但小心有一種做法會惹毛航空公司。部分人士會選擇「棄程」（Skiplagging），也就是購買有中途停留的航班，但只搭到中途站就下機、不飛到最終目的地，因為這樣往往比直飛票更便宜。不過這種「聰明」的省錢方式，如今被航空公司視為嚴重違規行為，甚至會被列入黑名單、禁止搭機長達數年。

根據Far and Wide報導，「棄程」又被稱為「隱藏城市票」（Hidden City Ticketing）。例如從紐約直飛華盛頓的票價，可能比從紐約飛邁阿密、但中途經停華盛頓的票更貴。於是有旅客會選擇後者，只飛到華盛頓就下機，放棄剩下的航段。這個看似無害的做法，卻讓航空公司非常頭痛。

美國航空（American Airlines）等大型業者早就警告，若被抓到使用這類購票手法，不僅可能被取消機票，還可能終身不得再搭乘該公司的航班。航空公司強調，棄程行為會導致營運混亂、行李誤送，甚至造成座位空缺浪費，直言「每一段被跳過的航程，都是一個浪費的座位」。

雖然這種方式早已存在多年，但近年航空公司開始加強監控。部分旅客因為訂票紀錄異常，被系統標註「可疑」，還有人在辦理登機時被攔下詢問。一旦被發現刻意不搭乘後續航班，就有可能被列入「禁飛名單」，後果相當嚴重。

2024年，美國航空更在一場訴訟中勝訴，向一個專門幫人搜尋「隱藏城市票」的網站索賠940萬美元（約新台幣2.8億元），指控對方利用航線漏洞牟利。這場官司也被視為航空業界對「棄程」零容忍的明確宣示。

有旅客因此付出高昂代價。報導指出，一名17歲少年因居住地與轉機城市相同而被識破，最終被禁飛3年；還有常客被取消哩程資格、被要求補繳票價差額，甚至被追討數千美元。許多原本想省一點錢的乘客，最後反而陷入更大的麻煩。

專家指出，「棄程」盛行的背後，其實反映了航空票價體系的不合理。由於航線熱度、競爭與需求不同，短程航班有時反而比長程更貴。乘客認為自己買的票應有自由使用權，但航空公司則堅持規則不容挑戰。隨著網路上各種「旅遊秘技」盛行，如今航空公司監控更嚴密，「棄程成功」的機率越來越低，被抓的風險也越來越高。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中信兄弟打線出爐！
快訊／15:31規模4.5地震　最大震度3級
快訊／毛巾包嬰屍！裝飼料袋媽媽失聯
6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝
快訊／台灣大賽G1樂天桃猿打線出爐！林泓育板凳
快訊／日女星高橋智子車禍身亡　享年39歲
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普警告沒用？哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

緬甸人窮怕了！組團「赴印度賣腎」1顆賣10萬　全村一半人賣過器官

比台灣還快！印尼砸554億「普發現金」刺激經濟　20日起發放

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」　喊話：給有需要的人

日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝

國民兵進駐芝加哥受阻　川普政府首度「上訴最高法院」

台女廚師澳洲街頭遭刺！　出院坦言：看到陌生人就想閃

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

川普警告沒用？哈瑪斯高官：願停火5年　但無法承諾解除武裝

他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

緬甸人窮怕了！組團「赴印度賣腎」1顆賣10萬　全村一半人賣過器官

比台灣還快！印尼砸554億「普發現金」刺激經濟　20日起發放

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」　喊話：給有需要的人

日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝

國民兵進駐芝加哥受阻　川普政府首度「上訴最高法院」

台女廚師澳洲街頭遭刺！　出院坦言：看到陌生人就想閃

快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

徐凱希被質疑「看不出在《衝衝衝》能幹嘛」！金鐘槓龜後…吐真實心聲

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

快訊／15:31花蓮縣近海規模4.5地震　最大震度3級

曾頌恩頂替詹子賢先發　平野惠一認兄弟台灣大賽前休兵有利有弊

快訊／嘉義三合院驚現嬰屍！毛巾包裹裝飼料袋　移工媽媽失聯

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推出吉祥物「蘋果醬」亮相

波賽樂無法百分百發揮　古久保曝割愛原因

從青絲到白髮　屏東鑽石婚夫妻攜手見證愛的永恆

快訊／台灣大賽G1樂天桃猿打線出爐！林泓育板凳、何品室融先發

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

國際熱門新聞

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

認了「對中課100%關稅」難維持　川普要與習近平會面

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

昔日王子今斷尾　安德魯王子放棄頭銜

美對中釋出貿易和解訊號　美股反彈收高

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多熱門

相關新聞

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

日本政府預計最快於2026年度大幅調漲簽證申請費用，將現行收費標準拉升至歐美國家同等水準，這也是日本自1978年來，時隔48年首度調漲簽證費用。不僅如此，當局也同步考慮調高國際觀光旅客稅，同時於2028年啟用「電子渡航認證制度（JESTA）」。

俄提「蓋海底隧道」連接美國　川普回應了

俄提「蓋海底隧道」連接美國　川普回應了

拿捐款訂閱OnlyFans　川普特赦前議員

拿捐款訂閱OnlyFans　川普特赦前議員

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳偕台積慶祝

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳偕台積慶祝

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

關鍵字：

航空公司省錢旅客警告旅遊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面