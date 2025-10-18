他靠1招買到「便宜機票」！省錯錢下場慘　遭航空公司禁飛3年

▲航空公司近年開始嚴格禁止棄程票。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

搭飛機省錢的「小撇步」百百種，但小心有一種做法會惹毛航空公司。部分人士會選擇「棄程」（Skiplagging），也就是購買有中途停留的航班，但只搭到中途站就下機、不飛到最終目的地，因為這樣往往比直飛票更便宜。不過這種「聰明」的省錢方式，如今被航空公司視為嚴重違規行為，甚至會被列入黑名單、禁止搭機長達數年。

根據Far and Wide報導，「棄程」又被稱為「隱藏城市票」（Hidden City Ticketing）。例如從紐約直飛華盛頓的票價，可能比從紐約飛邁阿密、但中途經停華盛頓的票更貴。於是有旅客會選擇後者，只飛到華盛頓就下機，放棄剩下的航段。這個看似無害的做法，卻讓航空公司非常頭痛。

美國航空（American Airlines）等大型業者早就警告，若被抓到使用這類購票手法，不僅可能被取消機票，還可能終身不得再搭乘該公司的航班。航空公司強調，棄程行為會導致營運混亂、行李誤送，甚至造成座位空缺浪費，直言「每一段被跳過的航程，都是一個浪費的座位」。

雖然這種方式早已存在多年，但近年航空公司開始加強監控。部分旅客因為訂票紀錄異常，被系統標註「可疑」，還有人在辦理登機時被攔下詢問。一旦被發現刻意不搭乘後續航班，就有可能被列入「禁飛名單」，後果相當嚴重。

2024年，美國航空更在一場訴訟中勝訴，向一個專門幫人搜尋「隱藏城市票」的網站索賠940萬美元（約新台幣2.8億元），指控對方利用航線漏洞牟利。這場官司也被視為航空業界對「棄程」零容忍的明確宣示。

有旅客因此付出高昂代價。報導指出，一名17歲少年因居住地與轉機城市相同而被識破，最終被禁飛3年；還有常客被取消哩程資格、被要求補繳票價差額，甚至被追討數千美元。許多原本想省一點錢的乘客，最後反而陷入更大的麻煩。

專家指出，「棄程」盛行的背後，其實反映了航空票價體系的不合理。由於航線熱度、競爭與需求不同，短程航班有時反而比長程更貴。乘客認為自己買的票應有自由使用權，但航空公司則堅持規則不容挑戰。隨著網路上各種「旅遊秘技」盛行，如今航空公司監控更嚴密，「棄程成功」的機率越來越低，被抓的風險也越來越高。