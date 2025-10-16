痴情男跟騷前女友還痛毆她老公　不想坐牢提異議聲明被打臉

▲前女友結婚後，癡情男在她的機車裝GPS，發現她和小王進摩。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓男子和前女友小莉（化名）交往3年後分手，後來小莉嫁做人婦，但蘇男仍不斷「勾勾纏」，他先在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器掌握她行蹤，意外發現小莉和林姓男子上摩鐵，蘇男氣得拿大鎖砸壞林男的計程車，後來小莉想要回歸家庭並取得丈夫的原諒，丈夫找蘇男理論，意外又被蘇男打傷，最後夫妻報警提告，法院審理後依跟騷法、傷害等罪判蘇男徒刑8月確定，但檢方不准其易科罰金，蘇男不服聲明異議，遭高雄高分院駁回，還是必須入監服刑。

判決指出，小莉在婚前曾和蘇姓男子交往3年，後來因故分手，小莉也結婚了，但蘇男還是忘不了舊情人，經常打電話或藉故去找小莉，讓小莉不堪其擾，2023年9月間，蘇姓男子意外發現小莉竟與一名林姓男子前往摩鐵「休息」，醋意大發的蘇男上前攔下林男的計程車，拿大鎖猛砸車子，小莉為了安撫蘇男，承諾不再與林男聯絡，但也希望蘇男不要再騷擾她，她想回歸家庭。

不料，蘇男後來還是發現小莉與林男仍有聯絡，於是在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器，掌握小莉的行蹤後，多次打電話或現身騷擾小莉，小莉不堪其擾報警聲請保護令獲准，由於蘇男還是「不放手」，小莉只好向丈夫坦白一切，丈夫決定出面護妻找蘇男理論，兩人口角肢體衝突，小莉丈夫不敵蘇男，被打得遍體鱗傷，夫妻兩人覺得蘇男已經失控，決定報警提告。

一審雄院依違反跟騷法、傷害等罪判他徒刑9月。全案上訴後，高雄高分院在傷害部分改判，合併執行徒刑8月，得易科罰金，全案定讞。但檢方不准他易科罰金，蘇男不服向法院聲明異議指出，他有正當工作，且有83歲母親賴其扶養，希望能易科罰金及分期。

高雄高分院審理認為，蘇男涉犯6罪符合「有4罪以上因故意犯罪而受有期徒刑之宣告者」不予易服社會勞動之要件，因此檢察官不准其易科罰金，未逾越法定範疇之裁量濫用情事，於法尚無不合，駁回蘇男的聲請，不得抗告，全案落幕。