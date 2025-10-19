美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

▲華爾街。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國2家區域性銀行驚傳遭遇信貸詐欺，導致壞帳損失，消息16日引爆市場對銀行業整體信用品質惡化的疑慮，拖累歐亞銀行股重挫；然而在17日美股開盤後，金融股反彈，市場情緒明顯回穩。專家指出，這場信貸風波，性質屬於「蟑螂型」風險，而非「白蟻型」系統性危機。

風暴由摩根大通揭露對次級車貸業者Tricolor認列1.7億美元（約新台幣52億元）壞帳損失開始。執行長戴蒙（Jamie Dimon）坦言判斷錯誤，並以「看見一隻蟑螂，可能代表還有更多潛伏著」，警示信貸市場風險。

與Tricolor同被點名的，還有汽車零件供應商First Brands。兩者破產如同首批現身的「臭蟲」，而錫安銀行（Zions Bancorp）與西聯銀行（Western Alliance Bancorp）緊接著也爆出遭企業詐貸事件，前者貸款價值需減記5000萬美元，後者早於8月提起告訴，雙雙引發市場對區域銀行的信心危機。

這些突如其來的壞帳事件一度觸發歐美銀行股大跌；然而17日開盤後，投資人逐步釐清資訊，市場判斷這些事件較可能是景氣末端信貸過熱下的零星個案，而非整體體系性的信用風險。根據最新銀行財報，多數壞帳仍在控制範圍之內；穆迪資料也顯示，槓桿貸款與高收益債違約率近來不升反降。

進一步觀察第3季銀行業財報，壞帳準備金與減記金額普遍低於分析師預期，也較第2季下滑，顯示整體信用品質尚稱穩健。從Tricolor、First Brands破產，到錫安、西聯銀行遭詐貸，目前跡象更傾向於個案型信貸風險，而非結構性裂縫。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）也發文指出，戴蒙以「蟑螂」來形容這波事件相當貼切，目前看到的只是幾樁放貸過度、盡職調查不足的孤立案例，恐怕難以避免，但不代表整體系統已出現腐蝕。

戴蒙進一步解釋，「蟑螂」雖然噁心，但不至於毀壞結構；「白蟻」才是真正啃蝕根基、導致崩塌的隱形殺手。眼下美國銀行業面對的是前者，而非後者，因此短期市場波動不至於演變為金融危機。