川普「關稅戰」打臉國際法約束力？　陸學者：是挑戰也是改革契機

▲ 「聯合國成立 80 週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」國際學術研討會今（18日）在武漢舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

「聯合國成立 80 週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」國際學術研討會今（18日）在武漢舉行，除了聚焦「2758號決議源於一個中國原則，包括台灣」，川普上任後實行關稅戰單邊制裁做法，國際法是否被制約等問題。大陸學者黃進指出，「任何國家都應遵守國際規則，不應以國內法干涉他國主權」，即使川普政府時實施「對等關稅」違反國際規則，並不代表國際法沒有重要性，反而可視為一個改革契機。

「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」今18日在武漢東湖賓館國際會議中心黃鶴廳舉行，由武漢大學和埃及本哈大學主辦、國際法治研究院承辦的聯合國成立80週年國際學術研討會。

今日出席依序發言嘉賓武漢大學黨委書記朱孔軍、大陸國台辦副主任趙世通、聯合國前秘書長米格爾•塞爾帕•蘇亞雷斯（Miguel de Serpa Soares）、亞法律協商組織秘書長、聯合國國際法委員會前委員黃惠康，以及百名中外學者，聚焦討論《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《聯合國憲章》，以及聯大 2758號決議與戰後國際秩序等國際熱點議題。

會後，中國國際法法學會會長、武漢大學人文社科資深教授黃進接受媒體專訪，首先被問及「如何看待川普上任後實行關稅戰單邊制裁等做法，是否衝擊國際法的多邊主義原則，暴露出現行國際法在制約大國行為上的局限性？」

黃進首先認同，「川普政府違反國際法的多邊主義原則」。他表示，國際法國際法是國際社會的行為規範，是國際社會運作的基本規範與全球治理的基石，「任何國家都應遵守國際規則，不應以國內法干涉他國主權」。

黃進也批評，川普政府現在大打貿易戰，大打關稅戰，「說明瞭少數西方國家以自己的國內法，來侵害其他國家的權益，侵害其他國家的主權，這是違反國際法。」

黃進也強調，即使如此，也不能夠說明國際法重要性不夠，國際社會始終要遵循國際規則，因為國際法治是人類社會經過艱苦探索找到的治理國家、治理社會、全球治理的方式。

他認為，雖然當前國際局勢動盪、國際法的執行仍面臨挑戰，但「法治仍是人類治理國家與社會的最主要方式」。聯合國安理會的集體安全機制仍具有效執行力，只是常任理事國間意見分歧，導致部分決議難以落實，「但這不應成為對國際法失去信心的理由」。

黃進表示，世界正處於「百年未有之大變局」，這既帶來挑戰，也提供改革契機，在新的歷史條件下推進全球治理體系改革，完善國際法治秩序。

▲ 中國國際法法學會會長、武漢大學人文社科資深教授黃進 。（圖／記者任以芳攝）

另外，談及西方國家以級台灣方面認為「聯大2758號決議」無法代表台灣地位，認為是大陸方面刻意「曲解與誤讀？」

黃進先指出，從歷史、法理及戰後國際秩序的形成過程來看，「台灣都是中國不可分割的領土」。

他強調，二戰期間《開羅宣言》《波茨坦公告》及1971年聯合國大會第2758號決議，都清楚確立了中國在聯合國的代表權與國家主權。「無論從哪個角度來看，台灣問題都是一個中國原則的體現。」

他回顧歷史指出，1949年中華人民共和國成立後，依照國際法原則與政府繼承理論，北京中央人民政府應代表全中國在聯合國行使權力，「但由於冷戰時期美國等少數國家的阻撓，導致台灣當局長期竊據中國在聯合國的代表權」。直到1971年，在世界上多數愛好和平與主持公道的國家支持下，聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，「恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，這是戰後國際秩序的重要組成部分，也是歷史的回歸」。

黃進表示，這些「出於政治目的的『蓄意歪曲』是對國際法與歷史事實的無知。」他強調，該決議「既恢復了新中國在聯合國的代表權，也從法理上確認了台灣屬於中國的地位」，不能被片面解釋為僅是「代表權問題」。

黃進進一步指出，聯合國憲章確立的原則以及聯大決議本身，都明確顯示台灣問題屬於中國內政範疇，「1971年的決議，實際上恢復了中國代表權的本來面目，也是外界必須正視歷史事實。

