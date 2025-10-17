百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南府城的歲時信仰又添文化亮點！大觀音亭暨祀典興濟宮每年春秋二祭均會舉辦文物展，今年以「二天」為主題，聚焦清代至日治時期、超過百年歷史的匾額珍藏，共展出36方珍貴古匾，展現府城三百多年來的信仰脈動與工藝之美。

展覽自10月17日起至11月2日止，在大觀音亭暨祀典興濟宮觀興學苑登場，誠邀民眾前來感受匾額背後的歷史故事與文化深意。

「二天」匾是此次展覽的主軸文物，背後藏著一段跨越世代的感恩故事。大正六年（1917年），地方仕紳辛西淮先生因母親病癒，感念祀典興濟宮大道公祖靈方濟世，親書「二天」匾獻於廟中。辛西淮生於清領，歷經日治與民國三時期，一生篤信神明，並於日治年間主持大觀音亭與祀典興濟宮重修，出資出力、碑記可考，其子辛文恭先生更於民國68年至81年間連任三屆董事長，辛家三代奉獻，堪稱亭宮之「二天」。

開幕式特別邀請辛氏家族第三代辛忠勳董事長伉儷出席，大觀音亭董事長林淑華致贈「二天」匾複製牌與題詞「互為二天」以表感謝，期盼這份跨世代的信仰傳承能永續流傳。

府城素有「四字四大名匾」之說：「一」匾（首廟天壇）、「爾來了」（府城隍廟）、「大丈夫」（祀典武廟）、「了然世界」（竹溪寺），如今再添「二天」（祀典興濟宮），補齊府城信仰文化中象徵性的匾額體系，別具歷史意義。

此次展出的匾額均為百年以上古匾，大多為四字匾文，僅「二天」為二字；匾面以陰刻貼金或塗金粉手法製成，歷久字體仍金光閃閃，木材香氣依存、漆面幾無蟲蛀。其中不少匾文引經據典，如「二天」典出《後漢書．蘇章傳》：「人皆有一天，我獨有二天」，寓意忠誠與信義。部分匾額更具文史價值，例如大觀音亭「以祈甘雨」匾，經台灣知府周懋琦後代周啟厘親自驗證筆跡與印章，確認為其先祖真跡，堪為珍貴史料。

府城觀興文化藝術基金會表示，透過此次展覽不僅呈現匾額藝術的典雅與信仰精神，也期望讓更多人了解府城古廟的文化厚度與世代傳承的力量。

本日開幕展，由廟方委員外，民政局長姜淋煌、文化處長陳思瑀、北區區長潘寶淑、市議員許至椿、蔡宗豪…．都親自與會共襄盛舉。