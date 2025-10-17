　
    • 　
>
地方 地方焦點

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南府城的歲時信仰又添文化亮點！大觀音亭暨祀典興濟宮每年春秋二祭均會舉辦文物展，今年以「二天」為主題，聚焦清代至日治時期、超過百年歷史的匾額珍藏，共展出36方珍貴古匾，展現府城三百多年來的信仰脈動與工藝之美。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

展覽自10月17日起至11月2日止，在大觀音亭暨祀典興濟宮觀興學苑登場，誠邀民眾前來感受匾額背後的歷史故事與文化深意。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

「二天」匾是此次展覽的主軸文物，背後藏著一段跨越世代的感恩故事。大正六年（1917年），地方仕紳辛西淮先生因母親病癒，感念祀典興濟宮大道公祖靈方濟世，親書「二天」匾獻於廟中。辛西淮生於清領，歷經日治與民國三時期，一生篤信神明，並於日治年間主持大觀音亭與祀典興濟宮重修，出資出力、碑記可考，其子辛文恭先生更於民國68年至81年間連任三屆董事長，辛家三代奉獻，堪稱亭宮之「二天」。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

開幕式特別邀請辛氏家族第三代辛忠勳董事長伉儷出席，大觀音亭董事長林淑華致贈「二天」匾複製牌與題詞「互為二天」以表感謝，期盼這份跨世代的信仰傳承能永續流傳。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

府城素有「四字四大名匾」之說：「一」匾（首廟天壇）、「爾來了」（府城隍廟）、「大丈夫」（祀典武廟）、「了然世界」（竹溪寺），如今再添「二天」（祀典興濟宮），補齊府城信仰文化中象徵性的匾額體系，別具歷史意義。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

此次展出的匾額均為百年以上古匾，大多為四字匾文，僅「二天」為二字；匾面以陰刻貼金或塗金粉手法製成，歷久字體仍金光閃閃，木材香氣依存、漆面幾無蟲蛀。其中不少匾文引經據典，如「二天」典出《後漢書．蘇章傳》：「人皆有一天，我獨有二天」，寓意忠誠與信義。部分匾額更具文史價值，例如大觀音亭「以祈甘雨」匾，經台灣知府周懋琦後代周啟厘親自驗證筆跡與印章，確認為其先祖真跡，堪為珍貴史料。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

府城觀興文化藝術基金會表示，透過此次展覽不僅呈現匾額藝術的典雅與信仰精神，也期望讓更多人了解府城古廟的文化厚度與世代傳承的力量。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

本日開幕展，由廟方委員外，民政局長姜淋煌、文化處長陳思瑀、北區區長潘寶淑、市議員許至椿、蔡宗豪…．都親自與會共襄盛舉。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「2025年秋祭匾額文物展—二天」，展出36方百年古匾，重現府城廟宇文化風華。（記者林東良攝，下同）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南光環境改造首波登場三大古蹟夜間點燈展現府城光影風華

台南光環境改造首波登場三大古蹟夜間點燈展現府城光影風華

夜幕低垂，古蹟甦醒。台南市文化資產管理處推動的「台南400城市光環境改造計畫」，首波成果正式亮相，原台南州會、原台南合同廳舍及原台南愛國婦人會館三處市定古蹟完成夜間照明優化工程，透過現代光影技術重新詮釋歷史風貌，讓府城街區夜色更添文化韻味。

興濟宮乞虎活動圓滿落幕七連杯小一童成最強虎緣王

興濟宮乞虎活動圓滿落幕七連杯小一童成最強虎緣王

虎爺穿制服了！興濟宮聯名南警「虎力五保庇」　小神衣6/30登場

虎爺穿制服了！興濟宮聯名南警「虎力五保庇」　小神衣6/30登場

力挺清寒學子大觀音亭暨興濟宮頒獎33位青年才俊

力挺清寒學子大觀音亭暨興濟宮頒獎33位青年才俊

2025年祀典興濟宮春祭祝聖大典登場

2025年祀典興濟宮春祭祝聖大典登場

