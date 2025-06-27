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虎爺穿制服了！興濟宮聯名南警「虎力五保庇」　小神衣6/30登場

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「虎爺也穿上制服啦！」有「動物界最萌守護神」之稱的虎爺公，即將與警察聯手出擊！台南市北區市定古蹟興濟宮27日宣布，將在6月30日農曆虎爺聖誕日正午，與五分局推出全台首款結合警察意象的「虎力五保庇」限量聯名小神衣，象徵警民齊心守護平安。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

當天將由廟方董事長林淑華與分局長洪宏榮共同舉行過爐祈福儀式，並於現場捐血活動中贈送限量神衣，盼能藉宗教文化推廣反詐與交通安全宣導。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

小神衣設計延續去年獨山國王小神衣的高人氣，由設計師鍾有樺操刀，正面以虎紋為底搭配虎爺專屬五爪圖騰，象徵「虎虎生風」與「驅邪避兇」，並用金線繡上虎爺最愛的炸雞，展現威猛中帶有俏皮感。背面則仿照警察勤務服裝，以螢光綠線繡出反光背心細節，傳遞警察日夜執勤、守護市民的辛勞與專業。廟方也貼心推出「寶寶夾款」神衣，讓家長能將祝福別在孩子衣物上，保佑孩童健康平安。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

董事長林淑華表示，虎爺作為保生大帝的座騎，常肩負神明出巡開路、守護城鄉百姓的使命，與警察日常打擊犯罪、維持秩序的精神不謀而合，這次特別將神衣贈送給第五分局所有員警，象徵如虎添翼、萬夫莫敵，祈願每位人民褓姆平安值勤、福運相隨。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

而在6月30日興濟宮除舉辦祝壽祈福儀式，也將同步舉辦捐血活動，現場民眾只要捲起袖子熱血參與，就能獲得限量小神衣一件，送完為止。另在6月29日也將舉辦信眾期待的「乞虎祈福」活動，擲出最多聖筊的前8名信眾將可迎回小虎爺一尊，誠摯邀請市民共襄盛舉、感受信仰魅力。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

五分局長洪宏榮則說，感謝興濟宮長年支援警政工作，此次聯名不僅結合地方文化，更具宣導價值，未來分局將透過粉絲專頁舉辦有獎徵答，將限量神衣做為宣導禮贈品，深化反詐與交通安全觀念，也讓更多市民朋友看見府城廟宇的歷史底蘊與現代創意。

▲興濟宮與台南市警五分局聯手推出限量聯名小神衣「虎力五保庇」，融合虎爺與警察元素，6月30日正式亮相。（記者林東良翻攝，下同）

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