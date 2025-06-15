力挺清寒學子15年不間斷！　大觀音亭暨興濟宮頒獎33位青年才俊

▲大觀音亭暨祀典興濟宮15日舉辦清寒優秀學子獎學金頒獎典禮，表揚33位青年才俊。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵清寒子弟奮發向學、成就人生志業，台南市知名宗教信仰中心大觀音亭暨祀典興濟宮與府城觀興文化藝術基金會，15年來堅持不間斷推動清寒優秀獎學金制度，15日上午舉行113學年度第1學期頒獎典禮，於莊嚴的「官廳」前表揚來自全國33位優秀青年，場面溫馨感人。

大觀音亭自民國100年起設立獎助機制，至今已成為地方廟宇教育公益的典範。此次頒獎典禮由基金會會長吳福明主持，他表示，獲獎學生不僅在學業上力爭上游，更展現面對困境不屈不撓的精神，「許多同學在申請信中流露出深厚的感恩情懷，令人動容。」

亭宮副董事長吳瑩彬致詞表示，感謝觀世音菩薩與保生大帝的庇佑，使這份善舉得以延續與壯大，也期盼獲獎者未來能心懷感恩、回饋社會。理事廖光得更引用史丹佛招生理念「成功的老闆多來自貧寒家庭」，鼓勵學生超越環境、放眼未來；執行長陳進明則期勉學子珍惜榮耀，將獎助化為前行動力。

獲獎學生也分享感言。嘉義大學特殊教育系佘同學感性表示，這筆獎學金不只是金錢支持，更是精神鼓舞，「感謝母親與亭宮的支持，讓我有力量繼續前行。」來自中山大學的林同學則立志將來有能力也要幫助更多人；虎尾科技大學沈同學則說，申請過程讓他更堅定持續追夢的信念。

典禮最後在親友與嘉賓的祝福掌聲中圓滿落幕。吳福明會長表示，廟方將持續推動教育平權，讓更多孩子在神明庇佑與社會支持下安心求學、勇敢發光。