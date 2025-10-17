BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

▲BLACKPINK週末降臨開唱，高雄6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引近十萬歌迷前來朝聖。為歡迎天團降臨，不僅高雄市長陳其邁帶頭掀起粉紅髮熱潮，市府也在六大地標展開點燈應援，讓全高雄變身粉紅色系，週末2天點燈時間再延長至晚上11點，讓BLINK享受粉紅的高雄。

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」K-POP天團BLACKPINK降臨，全城變身粉紅色系，陳其邁今日指出，配合整個BLACKPINK來到高雄，有六個地方，再加他的頭髮，共有七個官方地點做點燈，禮拜六、禮拜天，再延長點燈的時間到晚上的11點。此外，包含大立百貨、H2O或者是中鋼大樓，有非常多民間的企業也紛紛響應粉色應援。

另外，高雄紅綠燈也變身BLACKPINK風格，上面跑馬寫著「BE BLINK、BE SAFE」，就是提醒BLACKPINK的粉絲們大家要注意安全。陳其邁說，有時候剛聽完演唱會非常興奮，怕在過紅綠燈的時候會有意外，所以特別提醒粉絲要注意。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

陳其邁補充，在上一次BLACKPINK的粉絲來，有調查大概有71%的粉絲是留在高雄過夜，所以市府也配合發放商圈夜市券，或者是像餐酒館等等店家，推出各式各樣不同的優惠活動，「會把整個粉絲放在我們的心中的C位。」

在高雄六大地標自13日起每晚17:30起展開點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。