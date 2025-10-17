　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲BLACKPINK週末降臨開唱，高雄6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導 

全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引近十萬歌迷前來朝聖。為歡迎天團降臨，不僅高雄市長陳其邁帶頭掀起粉紅髮熱潮，市府也在六大地標展開點燈應援，讓全高雄變身粉紅色系，週末2天點燈時間再延長至晚上11點，讓BLINK享受粉紅的高雄。

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」K-POP天團BLACKPINK降臨，全城變身粉紅色系，陳其邁今日指出，配合整個BLACKPINK來到高雄，有六個地方，再加他的頭髮，共有七個官方地點做點燈，禮拜六、禮拜天，再延長點燈的時間到晚上的11點。此外，包含大立百貨、H2O或者是中鋼大樓，有非常多民間的企業也紛紛響應粉色應援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，高雄紅綠燈也變身BLACKPINK風格，上面跑馬寫著「BE BLINK、BE SAFE」，就是提醒BLACKPINK的粉絲們大家要注意安全。陳其邁說，有時候剛聽完演唱會非常興奮，怕在過紅綠燈的時候會有意外，所以特別提醒粉絲要注意。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

陳其邁補充，在上一次BLACKPINK的粉絲來，有調查大概有71%的粉絲是留在高雄過夜，所以市府也配合發放商圈夜市券，或者是像餐酒館等等店家，推出各式各樣不同的優惠活動，「會把整個粉絲放在我們的心中的C位。」

在高雄六大地標自13日起每晚17:30起展開點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

金鐘獎／安心亞性感登場！　白羽毛服「大秀深V曲線」閃耀紅毯

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

六龜觀光藝文季11／1登場！飆歌送東京機票

六龜觀光藝文季11／1登場！飆歌送東京機票

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場，活動以音樂串起山城熱情為題，匯聚多元族群與文化特色，邀請客家劇團、客家歌手、客家電音樂團、在地樂團等輪番獻藝，聯手打造一場專屬於山城的音樂盛典。

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

BLACKPINK來了！高雄3旅宿亂漲價挨罰

BLACKPINK來了！高雄3旅宿亂漲價挨罰

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

關鍵字：

BLACKPINK高雄粉紅演唱會應援

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面