生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣封鎖小紅書1年　兩岸網友熱議「翻牆VPN」

記者黃翊婷／綜合報導

中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被我國內政部宣布封鎖1年，引發兩岸網友熱議。部分習慣使用小紅書的用戶在其他社群平台發文討論是否需要花錢買VPN；網紅陳沂也在臉書發文，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？」

▲▼ 小紅書。（圖／視覺中國）

▲台灣小紅書用戶大約有300萬名。（示意圖／VCG）

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐案共1706件，造成民眾財損2億多元，加上未配合法規要求，所以將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖1年。

消息公布之後，部分台灣小紅書用戶紛紛在臉書、Threads等社群平台發文抱怨，還有不少人已經開始研究是否需要花錢買VPN。甚至有中國網友半開玩笑建議，如果使用VPN最好連線到其他國家，而非內地，以免被誤認為水軍。

就連網紅陳沂也在臉書發文嘲諷，她的美妝保養、時尚穿搭都是在小紅書看的，甚至連旅遊攻略也是，而且評價大多都很真實，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

不過，也有網友表示，其實不需要特地購買VPN或冒險使用免費的VPN，只要修改手機或電腦上的DNS就好了，因為台灣的禁用方法大多是DNS封鎖，比起中國的「SNI阻斷+DNS封鎖+TTL歸零+間歇性封鎖+封包竄改+封包行為分析+封包解密+節點反查+用戶行為分析+主動性防禦+AI分析」，繞過方式要簡單多了。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

藍議員酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

藍議員酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

台灣內政部4日宣布，小紅書因涉詐1706件、金額超過2億元，即日起暫時封禁一年。台北市議員侯漢廷質疑，這波封禁行動背後，民進黨真正擔心的是年輕人透過小紅書接觸到中國真實生活。

小紅書涉詐1706件　母公司已讀不回

小紅書涉詐1706件　母公司已讀不回

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

小紅書「騙子集散地」陸媒也點頭　假貨禁藥都賣

小紅書「騙子集散地」陸媒也點頭　假貨禁藥都賣

小紅書VPN

