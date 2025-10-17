　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨8位高雄立委今（17日）共同召開記者會，表示將提出「財劃法」修法版本，並強調比國民黨立委、國民黨智庫執行長柯志恩版本為高雄多爭取150億元。對此柯志恩回擊，國民黨智庫去年提出的版本，並非最後三讀通過版本，民進黨立委勿再混淆視聽，「更重要的是督促行政院趕快回魂，提出院版」，而高雄民進黨立委如今提案，是否在打臉當初配合政院稱「現行版本就是最好版本」的自己？

柯志恩強調，去年財劃法於朝野協商時，她「多次」公開呼籲民進黨提出黨版、行政院提出院版，共同把餅做大造福人民。但當時民進黨上下配合卓院長，稱「現行版本就是最好版本」，就是為了配合大罷免當政治籌碼，降低在野黨修法的正當性。同時聽從柯建銘總召的指令，民進黨立委不提案，行政院也拒絕提出版本，如今大罷免失敗，高雄民進黨的立委們終於醒了，如今提案，是否在打臉當初配合政院，稱「現行版本就是最好版本」的自己？

此外，柯志恩也說，民進黨立委稱其共同提案版本，高雄可比現行財劃法多150億，更是無稽之談。目前高雄的財源短缺，是行政院以地方統籌分配款稅款比例增加為由，大砍高雄的一般性補助與計畫性補助。邱議瑩與其他立委，沒有幫高雄市民和在野黨一起譴責行政院，如今竟說你們的版本可幫高雄多爭取150億，可有效減輕高雄整體財源減少174億的困境。就算此言真比現行多150億，但仍比整體高雄能全部拿到的財源少。請問民進黨立委，你們到底要幫高雄爭取財源，還是幫行政院省錢？為何民進黨立委不願幫高雄市民要回被砍的補助，而是要配合行政院欺負高雄人？

柯志恩強調，不分黨派任何立委替高雄爭取預算，她都樂觀其成，但民進黨立委不是行政院長，也不是任何立委說要幫高雄多150億就有150億，朝野協商時最後還是要行政院點頭，請民進黨立委諸公們，除了開記者會，更重要的是督促行政院趕快回魂，提出院版，否則都是光說不練、假戲真演。
 

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
