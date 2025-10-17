　
地方 地方焦點

六龜觀光藝文季11／1登場！飆歌送東京機票　客家大戲華麗開演

▲▼「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場，活動以音樂串起山城熱情為題，匯聚多元族群與文化特色，邀請客家劇團、客家歌手、客家電音樂團、在地樂團等輪番獻藝，聯手打造一場專屬於山城的音樂盛典。

首日的重頭戲將由「山城好聲音歌唱大賽」、「琢物龜心石雕展」、「客家電音樂團」及震撼人心的「客家大戲」揭幕。其中，山城好聲音歌唱大賽吸引各年齡層鄉親朋友前來挑戰，現場將誕生冠、亞、季軍，冠軍大獎可獲「東京—高雄來回機票2張」。壓軸登場的客家大戲，由榮獲客家委員會114年客家戲曲劇團佳作的「紫園戲劇坊」帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出，劇團以絢麗的戲服設計、細膩的表演與經典唱腔，展現客家戲曲兼具傳統之美與現代創新的風采。

 ▲▼「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「山城好聲音歌唱大賽」冠軍可獲東京來回機票。（圖／記者許宥孺翻攝）

2日的舞台則展現六龜多元文化的融合之美，由六龜在地社區、客家歌手李彥鋒、六龜歌手網蛙全凱傑、六龜特色樂團尿布樂團以及六龜山地育幼院合唱團等團體接力演出，透過音樂串聯人文故事，展現山城共融的獨特風情。

除了精彩的聽覺與視覺盛宴，六龜觀光藝文季現場還有在百年歷史建築池田屋展開的「池田盛事‧客庄潮市集」，讓遊客能盡情品嘗在地農特產與特色美食小吃。此外，區公所精心規劃了在地文化體驗活動，包括極具山城生活美學的竹編體驗、藍染課程及盤花創作等頗受好評的體驗內容，邀請民眾親手感受六龜的職人精神與生活藝術。

▲▼「2025六龜觀光藝文季」將於11月1日至2日在六龜老街登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲11月1日晚間將有客家大戲壓軸登場。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

六龜區長陳昱如表示，2025六龜觀光藝文季以「音樂串起山城熱情」為題，今年更著重於挖掘在地文化底蘊，以高規格的歌唱大賽廣邀好聲音，更深度結合客家大戲與多元族群表演，真正體現山城共融精神，希望透過音樂文化活動與地方產業深度串聯，推廣六龜山城品牌與魅力。   

