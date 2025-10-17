　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BLACKPINK來了！高雄3旅宿亂漲價　「超收126元」慘被罰1萬

▲▼為維護城市觀光形象，高雄市觀光局針對旅館房價展開多次稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲為維護城市觀光形象，高雄市觀光局針對旅館房價展開多次稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK明、後(18、19)日將在高雄世運開唱，預計將吸引10萬BLINK到場應援，18日高雄市區訂房率更達9成以上。為嚇阻旅宿趁機哄抬房價，觀光局今年6月至9月期間進行稽查，發現有3家旅宿在BLACKPINK演唱會期間亂漲房價，全數公布名稱並開罰，其中有業者僅超出被查房價126元就被罰1萬元，可說是得不償失。

高雄市觀光局長高閔琳表示，為維護城市觀光形象，國際天團宣布來高演唱訊息一公布，隨即針對旅館房價，展開多次專案稽查；自9月截至今（10月17日），已聯合消保官針對重點區域完成近50家次專案檢查，目前查獲1家非法日租業者「聚所」已強制執行斷水斷電、5家業者房價違規，均較去年及前年同期違規家數大幅減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「日光高鐵精品旅館」3間套房超收房價。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「日光高鐵精品旅館」3間套房超收房價。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局統計，10月18日高雄市區訂房率已達9成以上，先前稽查BLACKPINK開唱期間房價，發現有3家業者違規超收。「南喃至嶼」雙人房備查房價為6800元，10月18日訂單，房價7138元，超出備查房價338元，處1萬元罰鍰。「藝宿家客棧」四人房備查房價5580元，查10月18日訂單房價5706元，超出備查房價126元，處1萬元罰鍰。

另外，「日光高鐵精品旅館」雙人房備查房價8840元，查10月18日訂單，向旅客收取9500元，超收660元，裁處1萬元；四人房備查房價9360元，向旅客分別收取9800元、9990元(兩間)，分別超收440元、630元，被裁處3萬元。

BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場2場門票全數售罄，觀光局估計帶來逾3.2億觀光產值，另經統計今年1月1日截至10月20日止，Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、Maroon 5、RAIN、落日飛車、麋先生、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACKPINK等國內外知名大咖藝人在高雄舉辦共逾90場演唱會，共吸引近112萬人次，創造逾33億觀光產值。

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧。（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧亮起粉紅燈光。（圖／英迪格酒店提供）

▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）

▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）

高雄六大地標自13日起，每晚17:30至22:30，將展開7天點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光。

全城熱烈響應盛事，包含高雄大立百貨、義享時尚廣場、H20水京棧酒店、承億酒店、高雄總圖、高雄英迪格酒店也跟上粉色炫風，外牆設施點亮粉紅色燈光強力應援。市府經發局也與理想國Live Nation Taiwan合作，於高雄捷運左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK們一下高鐵就可以馬上留下美美的合照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭
快訊／新堰塞湖6點溢淹！發布緊急訊息：盡速離開太魯閣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

北捷B3新風貌曝！全場狂讚「新美學」：穿著衣服改衣服太厲害

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

北捷B3新風貌曝！全場狂讚「新美學」：穿著衣服改衣服太厲害

詹子賢父喪後歸隊　平野惠一：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

【香蕉哥哥帶動唱抓到I人】他乖乖接唱全場歡呼XD

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

南韓女子天團BLACKPINK即將在18、19日於高雄世運開唱，為迎接4位天后降臨，高雄市安排6大地標點燈。只是4位天后此趟來台行程保密到家，《ETtoday》打探到此趟來台消息，她們將包機來台，預計17日晚上抵達，價格至少燒掉台幣500萬。

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

高雄燃起夢幻粉紅海　商圈飯店推應援好康

高雄燃起夢幻粉紅海　商圈飯店推應援好康

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

關鍵字：

BLACKPINK觀光局房價日光高鐵

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面