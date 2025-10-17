BLACKPINK來了！高雄3旅宿亂漲價　「超收126元」慘被罰1萬

▲為維護城市觀光形象，高雄市觀光局針對旅館房價展開多次稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK明、後(18、19)日將在高雄世運開唱，預計將吸引10萬BLINK到場應援，18日高雄市區訂房率更達9成以上。為嚇阻旅宿趁機哄抬房價，觀光局今年6月至9月期間進行稽查，發現有3家旅宿在BLACKPINK演唱會期間亂漲房價，全數公布名稱並開罰，其中有業者僅超出被查房價126元就被罰1萬元，可說是得不償失。

高雄市觀光局長高閔琳表示，為維護城市觀光形象，國際天團宣布來高演唱訊息一公布，隨即針對旅館房價，展開多次專案稽查；自9月截至今（10月17日），已聯合消保官針對重點區域完成近50家次專案檢查，目前查獲1家非法日租業者「聚所」已強制執行斷水斷電、5家業者房價違規，均較去年及前年同期違規家數大幅減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「日光高鐵精品旅館」3間套房超收房價。（圖／記者許宥孺翻攝）



觀光局統計，10月18日高雄市區訂房率已達9成以上，先前稽查BLACKPINK開唱期間房價，發現有3家業者違規超收。「南喃至嶼」雙人房備查房價為6800元，10月18日訂單，房價7138元，超出備查房價338元，處1萬元罰鍰。「藝宿家客棧」四人房備查房價5580元，查10月18日訂單房價5706元，超出備查房價126元，處1萬元罰鍰。

另外，「日光高鐵精品旅館」雙人房備查房價8840元，查10月18日訂單，向旅客收取9500元，超收660元，裁處1萬元；四人房備查房價9360元，向旅客分別收取9800元、9990元(兩間)，分別超收440元、630元，被裁處3萬元。

BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場2場門票全數售罄，觀光局估計帶來逾3.2億觀光產值，另經統計今年1月1日截至10月20日止，Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、Maroon 5、RAIN、落日飛車、麋先生、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACKPINK等國內外知名大咖藝人在高雄舉辦共逾90場演唱會，共吸引近112萬人次，創造逾33億觀光產值。

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧亮起粉紅燈光。（圖／英迪格酒店提供）



▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）

高雄六大地標自13日起，每晚17:30至22:30，將展開7天點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光。

全城熱烈響應盛事，包含高雄大立百貨、義享時尚廣場、H20水京棧酒店、承億酒店、高雄總圖、高雄英迪格酒店也跟上粉色炫風，外牆設施點亮粉紅色燈光強力應援。市府經發局也與理想國Live Nation Taiwan合作，於高雄捷運左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK們一下高鐵就可以馬上留下美美的合照。