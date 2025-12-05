醉客鬧機艙被日本航警架走　虎航拒載：滋擾零容忍

▲台灣虎航一班名古屋飛回桃園班機發生酒醉旅客失控事件，圖非事件班機。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航一班名古屋飛回桃園的IT207班機，原定於昨（4日）晚間7點40分起飛，一名旅客疑酒醉大鬧班機，對空服員咆哮，被日本航警強制帶下飛機。台灣虎航表示，該乘客為本國籍旅客，疑似酒醉滋擾他人並干擾空服員，且不願配合，最後通知日本航警執行拒載，該班機延誤48分鐘，台灣虎航對旅客滋擾事件零容忍。

一位網友在社群平台Threads分享，他搭乘的台灣虎航IT207班機上，突然有多名日本航警登機，大家才發現機艙裡有一名明顯醉酒的男乘客在座位上行為失控，疑似大聲喧嘩，讓其他人都感到十分困擾。日本航警隨後上前將這名醉漢帶離座位，現場不少乘客忍不住鼓掌、歡呼。

針對該起事件，台灣虎航說明，昨日台灣虎航IT207名古屋前往桃園航班，一名本國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，當下由該航班機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，期制止不理性行為。

台灣虎航指出，該名旅客仍不願配合，最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警並對該名旅客執行拒載程序，本次事件導致該航班延誤48分鐘。

針對醉客鬧機事件，台灣虎航強調，該公司以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。