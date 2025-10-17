　
    • 　
>
【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

AI引領永續創新 2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果（圖／農業部提供）

▲2025台灣創新技術博覽「智慧永續館」由農業部、國防部、勞動部、環境部、數位發展部，以及國家發展委員會共6個部會合作辦理，盛大展出。

【廣編特輯】

圖、文／農業部提供

「2025台灣創新技術博覽會」於今(16)日至18日在臺北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，以「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」3館進行展示。其中「智慧永續館」由農業部、國防部、勞動部、環境部、數位發展部，以及國家發展委員會共6個部會合作辦理，包括農業部45項在內，共同展示97項創新科技。今年博覽會邀請美國、日本、德國、荷蘭、法國、新加坡等國共10家國際廠商於大會國際專區，展示涵蓋綠色能源、循環經濟、智能科技等領域之創新技術，期望企業及學術機構透過展覽媒合，促進技術交易與合作，加速推動科技創新成果商業化發展。

農業部展示創新科研成果，展現雄厚科技實力
農業部表示，智慧永續館於今日上午11時開展，該部於「智慧韌性 永續安心」主軸下，規劃「循環永續」、「韌性賦能」及「智慧創新」3大主題區，展示45項具商品化潛力之科技研發成果(詳附件)，並以「AI智慧畜禽健康監測技術」為亮點，融合熱影像、影像辨識、聲紋分析及物聯網技術，打造創新的畜禽健康管理模式。農業部展出之商品化成果包括：苗栗區農業改良場研發「黃斑粗喙椿象生產收集系統」，利用替代食餌飼養，縮短80%飼養時間，降低人力成本並提升卵粒品質，提供更優化的量產技術；臺中區農業改良場研發「木黴菌TCTP003應用於作物耐逆境能力提升之技術」，將農業剩餘物質製作成品質優良之有機肥，再應用於高接梨栽培，可提升其耐低溫、霪雨能力；畜產試驗所研發「數位影像動物體型量測及體態評分技術」，利用3D攝影機量測豬隻體型及體表面積等，可降低人力成本與人畜受傷風險，提升精準育種選拔效率。農業部期盼透過本次展覽媒合授權，促進技術廣泛應用，以加惠農民與相關業者。

國際知名農企業齊聚參展共同推動智慧永續與前瞻科技
農業部指出，鑑於台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷之重要舞臺，本年度智慧永續館特別邀請國際廠商，於大會國際專區展示AI碳管理平台、衛星與無人機遙測應用等先進技術，包括:荷商Vostermans Ventilation展示荷蘭倍力扇、法商Gattefossé展示自乳化藥物傳輸系統（SEDDS）、日商Kokusai Kogyo展示AI智慧型農業無人機遙測應用，美商Alltech展示碳排放管理系統，藉由引進國外先進技術，加速台灣產業發展。

授權創新技術促進農業科技普及應用
農業部進一步表示，配合「循環永續」、「韌性賦能」及「智慧創新」主題，優選今年度包括微生物肥料、檢驗檢測及智慧生產等14項技術之授權廠商代表，於今日下午在智慧永續館舞臺區辦理簽約儀式，彰顯該部所屬試驗機構研發之農業科技成果，透過技術授權，以公私協力方式共同解決產業問題，擴大台灣農業科技發展與普及運用。

實體展覽與線上展示均歡迎各界參觀
農業部強調，台灣創新技術博覽會為我國重要的技術交易平臺，為利外界了解台灣最新科技成果，該博覽會除實體展覽外，相關技術亦透過農業技術交易網(簡稱TATM，網址https://tatm.moa.gov.tw/）進行線上展示。業者或民眾可由該網站瀏覽各項技術內容，並歡迎於會展期間至現場交流，與研究人員一對一洽談使農業科技研發成果落實應用，加速產業升級。歡迎各界踴躍參觀實體展覽或瀏覽線上展示，共同推動台灣科技創新與技術授權合作。

10/15 全台詐欺最新數據

【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

農業部2025台灣創新技術博覽會

