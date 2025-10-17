快訊／炎亞綸甜點品牌工廠超髒還血汗　衛生局火速開罰限期改善

▲藝人炎亞綸自創甜點品牌「火火選物」今年熱銷梨花酥。（圖／翻攝官網）



記者許宥孺／高雄報導

藝人炎亞綸一手創辦的甜點品牌「HOHOS 火火選物」，今年中秋節主打熱銷「梨花酥」，不過卻遭民眾爆料，其位於高雄鼓山區的中央工廠疑有食安疑慮，糕點出爐後未立即包裝，而是放置在倉庫走道，且產品外包裝製造日期涉嫌造假，外籍移工還連續上班17小時。衛生局日前前往稽查，業者坦承有疏失，現場查出衛生管理人員沒有核備，依《食安法》開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

有民眾爆料，「火火選物」中央工廠於中秋節期間生產的高點，因趕工產量過大，導致糕點出爐後沒有位置冷卻，員工就將糕點放置於工廠2樓倉庫走道等候包裝，而產品外包裝打印的製造日期並非實際生產日，恐有誤導消費者、規避保存期限之嫌。

員工還指出，因今年大爆單，有員工從8月底到現在都超時加班到凌晨，還有外籍移工從凌晨4點連上到晚上9點，明顯違反勞基法。

▲▼衛生局前往「火火選物」中央工廠稽查，發現環境超髒要求業者限期改善。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局14日前往工廠稽查，當日現場製作品項為麵包，沒有製作其他糕點，麵包置於作業區冷卻後即送至5家門市。不過業者坦承，曾於產量大時受限冷卻空間不足，將產品置於非作業區。

現場環境稽查，發現冰箱內部髒污、風扇髒污、食品添加物未依規定專人、專櫃、專冊管理等缺失，已要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

▲稽查當日正在製作麵包。（圖／記者許宥孺翻攝）



此外，業者衛生管理人員尚未完成核備，衛生局將依《食品安全衛生管理法》第11條暨同法第47條規定，裁罰3萬元以上3百萬以下罰鍰。

至於民眾指控的有效日期標示不實部分，衛生局於現場稽查時看到的產品是依法可以不用標示的散裝烘焙麵包，依規定無需逐一於包裝袋上標示有效日期。至於陳情勞工權益事宜，已由勞工局介入調查。