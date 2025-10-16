　
地方 地方焦點

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

▲▼BLACKPINK 。（圖／路透社）

▲南韓人氣女團BLACKPINK將2度登上高雄世運 。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

韓國女團BLACKPINK將於本周五、六（18、19日）再度登上高雄國家體育場開唱，粉紅浪潮席捲全城！高雄市政府繼日前宣布六大地標七天點燈應援後，今（16）日再推出驚喜彩蛋──在世運主場館、中央公園、駁二藝術特區等三大地點，共設置五座「BLIИK主題號誌燈」，讓整座城市閃耀BLACKPINK的粉紅魅力。

高雄市長陳其邁晚間在Threads與臉書PO出粉紅號誌燈畫面，笑稱「高雄用READY FOR LOVE的熱情迎接每位BLIИK，這座城市要你STAY久一點！」他並透露，粉絲只要前往世運、駁二、新堀江等地，就能「JUMP進不一樣的粉色浪潮」。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

交通局表示，主題號誌燈分別位於世運大道與火炬廣場前、左楠路口；中央公園中山一路與五福二路、五福二路與玉竹三街（新堀江）；以及駁二大勇路與公園二路口，共5座小綠人號誌亮出「BE BLIИK, BE SAFE!」、「BP 2025 KaohsiuИg!」等字樣，提醒粉絲開心應援也要注意安全。

除了粉紅號誌，高雄愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄車站與美麗島捷運站等6大地標，也自15日起晚間5點半至10點半同步亮粉紅燈光應援。市府並號召商圈、夜市、百貨及餐飲業者推出限定優惠，讓來自全球的BLIИK不只看演唱會，也能感受「粉紅高雄」的滿滿誠意。

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

高雄市近來屢傳廢棄物、土石方傾倒與非法堆置事件。豈料，高雄市大寮區會結地區一處農地，因長期堆置廢爐碴80萬噸，形成地方所稱的「爐碴山」，堆置時間長達15年，引發民眾對農地及地下水可能遭受重金屬或有害物質污染的強烈疑慮。

高雄燃起夢幻粉紅海　商圈飯店推應援好康

高雄燃起夢幻粉紅海　商圈飯店推應援好康

48歲男腦中風偏癱　「電擊腦部」1個月後能走了

48歲男腦中風偏癱　「電擊腦部」1個月後能走了

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

