BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

▲南韓人氣女團BLACKPINK將2度登上高雄世運 。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

韓國女團BLACKPINK將於本周五、六（18、19日）再度登上高雄國家體育場開唱，粉紅浪潮席捲全城！高雄市政府繼日前宣布六大地標七天點燈應援後，今（16）日再推出驚喜彩蛋──在世運主場館、中央公園、駁二藝術特區等三大地點，共設置五座「BLIИK主題號誌燈」，讓整座城市閃耀BLACKPINK的粉紅魅力。

高雄市長陳其邁晚間在Threads與臉書PO出粉紅號誌燈畫面，笑稱「高雄用READY FOR LOVE的熱情迎接每位BLIИK，這座城市要你STAY久一點！」他並透露，粉絲只要前往世運、駁二、新堀江等地，就能「JUMP進不一樣的粉色浪潮」。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

交通局表示，主題號誌燈分別位於世運大道與火炬廣場前、左楠路口；中央公園中山一路與五福二路、五福二路與玉竹三街（新堀江）；以及駁二大勇路與公園二路口，共5座小綠人號誌亮出「BE BLIИK, BE SAFE!」、「BP 2025 KaohsiuИg!」等字樣，提醒粉絲開心應援也要注意安全。

除了粉紅號誌，高雄愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄車站與美麗島捷運站等6大地標，也自15日起晚間5點半至10點半同步亮粉紅燈光應援。市府並號召商圈、夜市、百貨及餐飲業者推出限定優惠，讓來自全球的BLIИK不只看演唱會，也能感受「粉紅高雄」的滿滿誠意。