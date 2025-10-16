　
地方 地方焦點

高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸

▲▼高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸。（圖／翻攝高雄市議會YouTube）

▲高雄市議員王耀裕、環保局長張瑞琿。（圖／翻攝高雄市議會YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市近來屢傳廢棄物、土石方傾倒與非法堆置事件。豈料，高雄市大寮區會結地區一處農地，因長期堆置廢爐碴80萬噸，形成地方所稱的「爐碴山」，堆置時間長達15年，引發民眾對農地及地下水可能遭受重金屬或有害物質污染的強烈疑慮。

高雄市議員王耀裕16日在市議會質詢時，痛批地勇公司在大寮農地及大發工業區光華路、裕民街、萬大工業區河堤路等地堆積大量廢爐碴，問題多年未解，直言「堆15年還在那裡，實在太離譜！」

王耀裕指出，地勇公司當年協助中鋼集團中聯公司處理廢爐碴，但後續堆置問題成為難解的燙手山芋。根據監察院2013年糾正報告，地勇公司堆置廢爐碴超過80萬噸，影響公安與環境品質，雖然高市府曾裁罰51次、累計金額超過517萬元，卻未能有效遏止違規堆置。他質疑環保局對於長期堆置情形監督不力，要求市府依最高法院判例移送法辦，並勒令業者停工清除。

對於議員質疑，環保局長張瑞琿回應，地勇公司於1990年代（民國八十幾年）承租農地堆置脫硫爐碴，當時因爐碴被視為「產品」而非「廢棄物」，無法依《廢棄物清理法》處理，只能依區域計畫法移送。直到2016年法院判決確定，才明確要求業者去化。張瑞琿表示，原先堆置的80多萬公噸廢爐碴，目前已大部分清除，僅剩約1萬公噸，正持續清運中。地勇公司原有6處堆置場，目前五處已完成清除，僅剩大寮區一處尚在處理。

農民與議員王耀裕持續關注堆置廢爐碴對農地與地下水的潛在影響，擔心長期堆積會導致土壤與水源遭受污染。王耀裕強調，市府若再以「歷史舊案」為由消極應對，將進一步損害地方對環保治理的信心，呼籲市府應強化管理與追蹤，並以具體行動還給農地一個乾淨的未來。

張瑞琿則承諾，環保局將加強稽查並持續追蹤土壤及地下水品質監測，若發現有污染或違法情形，將依法嚴處，確保不造成後續環境危害。

高雄廢爐碴土壤污染環境危機環保管理

