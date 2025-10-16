蘇貞昌被長出粉紅色頭髮！　本尊親回：有頭髮就是好頭髮

▲網友製作蘇貞昌、蘇巧慧「「BLACKPINK粉頭照」蘇貞昌親回覆。（圖／翻攝自Threads／蘇貞昌）



記者陶本和／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，還掀起不少政治人物換「粉紅色頭髮」社群照片的風潮。有網友16日貼出前行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧的組合圖，且都幫他們換上粉紅色頭髮，有趣的是，此一貼文吸引蘇貞昌本人的官方帳號留言，「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」。

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

▲▼蔡英文、陳其邁都換上「BLACKPINK粉頭照」。（圖／翻攝自Threads／蔡英文）



近日，高雄市長陳其邁主動把社群平台的大頭貼照片，換成粉紅色頭髮照，接著前總統蔡英文也跟進，引起網路熱議，不少網友也開始貼出各種政治人物「換髮」照。其中，總統賴清德也不例外，甚至吸引賴清德本尊的官方帳號留言，回了一個字「蛤」。

有趣的是，有一位網友貼文表示，「先發個不自殺聲明」，並附上蘇貞昌、蘇巧慧的組合圖，且都幫他們換上粉紅色的頭髮。此一貼文也吸引蘇貞昌本人的官方帳號留言，他寫道，「無論白髮、黑髮、紅髮還是粉紅髮，只要有頭髮就是好頭髮」。

▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱 陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

