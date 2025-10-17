2年前認噪音太吵殺鄰！恐怖男和解後桃園搬台中...再狂砍2鄰居

▲台中霧峰昨日傳出砍人案件，一名林男不滿鄰居陳女發出噪音，持刀砍殺，2年前也做過類似犯行。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名林男昨日因不滿鄰居陳女家中電視聲響，竟持水果刀砍殺，又對解圍施男刺胸，檢方依殺人未遂聲押，中院尚未裁定。據查，林男2年前住在桃園時，不滿一名鄰居陳男與其他友人將自己吵醒，竟持刀朝陳男臉部刺擊4下，桃檢認定未構成殺人未遂，僅傷害罪，後續雙方又和解，公訴不受理。

時間回到2023年12月，林男住在桃園一處大樓內，一日清晨5點多，不滿鄰居陳男跟3名朋友發出聲響，導致自己被吵醒，竟然持一把水果刀前往敲門，見陳男開門後，隨即持刀朝陳男左側臉部刺擊4下。

好險，陳男把林男刀械握住，並呼喊朋友幫忙，才順利壓制住林男，沒造成更嚴重傷亡。陳男則受有臉部多處1至2公分撕裂傷。

桃檢當時認為，雖警方跟陳男認為林男涉犯殺人未遂，但依照傷者傷勢，並未有導致死亡之結果，林男朝告訴人臉部刺擊，應該只是一時氣憤之舉，主觀上無殺害告訴人之犯意，未構成殺人未遂。桃園地院則因林男跟陳男事後達成和解，陳男撤回傷害告訴，案件不受理。

▲林男搬到台中後，又是因噪音情緒失控，持刀傷人。（圖／記者許權毅攝）



不料2年後，林男已經搬到台中居住，又是再度被噪音惹怒，不滿隔壁鄰居陳女電視聲音過大，再度持刀對鄰居攻擊，且這次幾乎殺紅眼，對來解圍的施姓男子刺擊胸口，導致嚴重傷害。

中檢認為，林男曾持水果刀刺傷鄰居經法院判決在案，有事實足以認定反覆實行傷害、殺人犯行之虞，向法院聲押。