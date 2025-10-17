　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中砍殺鄰居慣犯「又被噪音激怒」　殺人未遂裁定收押

▲▼台中霧峰砍鄰居。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰一名林男昨日持刀砍殺2名鄰居，遭收押。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區昨日下午傳出一名林男持水果刀砍殺鄰居陳女，另名修配廠老闆施男上前解圍，結果反遭林男刺胸。林男犯案後沒有逃跑，被其他勇敢鄰居持掃把制止，雙手沾滿鮮血，呆坐在兇案現場。警方依殺人未遂等罪移送地檢，檢方偵訊後向法院聲押，中院今早裁准。

據了解，林男（23歲）無業，近年搬到該處居住，家中還有媽媽，林母當時不在家，林男疑似對鄰居「看電視」發出聲音不滿，積怨已久，今日不明原因，突然持刀動手行兇。事發當下，陳女打電話給鄰居求救，大喊「我被殺了！」鄰居到現場時，看見兇嫌還對來解圍的一名施姓修配廠老闆砍殺，犯案後坐在現場等警方到，沒有落跑。

不只如此，2023年12月，林男住在桃園一處大樓內，一日清晨5點多，不滿鄰居陳男跟3名朋友發出聲響，導致自己被吵醒，竟然持一把水果刀前往敲門，見陳男開門後，隨即持刀朝陳男左側臉部刺擊4下。

好險，陳男把林男刀械握住，並呼喊朋友幫忙，才順利壓制住林男，沒造成更嚴重傷亡。陳男則受有臉部多處1至2公分撕裂傷。

桃檢當時認為，雖警方跟陳男認為林男涉犯殺人未遂，但依照傷者傷勢，並未有導致死亡之結果，林男朝告訴人臉部刺擊，應該只是一時氣憤之舉，主觀上無殺害告訴人之犯意，未構成殺人未遂。桃園地院則因林男跟陳男事後達成和解，陳男撤回傷害告訴，案件不受理。

不料2年後，林男已經搬到台中居住，又是再度被噪音惹怒，不滿隔壁鄰居陳女電視聲音過大，再度持刀對鄰居攻擊，且這次幾乎殺紅眼，對來解圍的施姓男子刺擊胸口，導致嚴重傷害。

中檢認為，林男曾持水果刀刺傷鄰居經法院判決在案，有事實足以認定反覆實行傷害、殺人犯行之虞，向法院聲押。

10/15 全台詐欺最新數據

台中鄰居砍殺收押水果刀霧峰

