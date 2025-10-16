快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市霧峰區今日下午傳出砍人案件，一名林男疑似認為隔壁鄰居陳女發生噪音，竟持刀闖屋砍殺，另名鄰居陳男出手解圍，結果又遭砍胸。林男犯案後呆坐在現場，稍早被送回警局時，仰頭透過安全帽空隙看媒體，全身衣服都是血跡。

▲台中霧峰今日下午傳出一名林男砍殺2名鄰居。（圖／記者許權毅攝）



▲林男砍殺2名鄰居後，呆坐在門口。（圖／記者許權毅翻攝）

根據警方提供的畫面，林男（23歲）犯案後坐在鄰居家門口，一旁報案民眾手拿掃把警戒，指認他就是犯嫌。被害人屋內滿地是血，甚至沙發上也有大片血跡，血跡再一路往自家停車場滴，相當驚悚。

▲▼林男今日下午被帶回偵查隊。（圖／記者許權毅攝）



初步瞭解，陳女（70歲）左後頸、額頭有穿刺傷，大量出血；施男（70歲）左胸有穿刺傷，院方擔心氣血胸器官受損，同樣大量出血，目前有生命危險，被轉送至中國附醫搶救中。

現場附近民眾說，陳女當下打電話給自己，大喊「我被殺了！」到現場時，看見兇嫌還對來解圍的一名施姓修配廠老闆砍殺，犯案後坐在現場等警方到，沒有落跑。

▲▼被害人陳女家血跡斑斑。（圖／記者許權毅攝）



有民眾說，附近都是老鄰居，大家都很熟，陳女老公前幾年才過世，孩子們為了照顧媽媽才搬回來同住，只是事發當時在上班。另名受傷的修配廠老闆施男人很好，夫妻倆也在這經營修車廠多年。

至於犯案林男是最近幾年才搬來，承租該處房屋，平時出入正常，但返家後鐵門就拉下，不會跟鄰居有什麼互動，也鮮少看到。

林男被依現行犯逮捕後，先被帶回派出所，員警見林男全身有傷，報救護車到場，協助林男處置傷口，隨後再移送至偵查隊，林男下車時，只見他全身是血跡。安全帽上因為有警方貼上之「戒護人犯專用」，林男疑看不到路，一度仰頭俯瞰。警方採集跡證後，正準備詢問案情。