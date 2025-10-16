室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

▲室友打工回來不洗澡就睡，讓原PO感到崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人習慣在早上沖個澡，藉以提神醒腦！ 但一名妹子抱怨，外籍室友習慣早上洗澡，平時晚上打工回來，只換穿睡衣就上床睡覺，某次異味還瀰漫整個房間，臭到原PO「用衛生紙塞鼻子」求生。文章引發討論，「無法接受不洗澡就躺平」、「國外乾冷都習慣白天洗，但台灣天候可不一樣」。

一名女網友在Dcard表示，室友習慣早上洗澡，因此晚上回到宿舍後，換穿睡衣後就上床休息，這令原PO頗為傻眼，「我很肯定她絕對沒有洗澡！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於室友在餐飲業打工，身上勢必有異味殘留，原PO納悶想問，「怎麼有辦法不洗澡就爬上床睡覺？」更讓人受不了的是，室友有時下課回來「味道超臭」，噁臭味瀰漫整個房間，原PO只好用衛生紙塞鼻子求生，直呼「這真的影響很大」，所幸對方意識臭味難聞，當天有特別去洗澡，才讓警報解除。

貼文引發熱烈討論，「光聽就很難受，他們國外乾冷都習慣白天洗，但台灣天候可不一樣，我是無法接受不洗澡就躺平」、「也不能接受早上洗澡，一整天都在外面奔波，晚上直接倒頭大睡，不覺得很髒嗎」、「我早上洗澡是因為可以提神跟整理頭髮，但我晚上也洗就是了」、「遇過歐洲人表示因為他們普遍沒有空調，晚上睡起來都會流汗，早上洗乾淨再出門比較清爽」、「前女友美國人也是早上洗澡派，睡前根本不會想跟她啪啪」。

有人則解釋，早上洗澡可以提振精神，「我從國中就習慣早上洗個澡，整個就很神清氣爽」、「我哥也是早上洗澡，因為昨天熬夜需要洗澡來醒腦，所以不一定是什麼外國人的習慣，跟作息可能有一定的關係」、「我家人也是，他們會說累了，早上洗澡才好清醒出門」。