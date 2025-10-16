台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

▲台中林男不滿鄰居陳女電視發出噪音大，今日竟持水果刀（圖中）砍殺。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中一名林男持水果刀砍殺鄰居陳女，動機竟是「不滿電視聲音太大」，砍殺聲響引起隔壁修車廠老闆關心，上前阻止時又被林男刺胸，傷勢比陳女更嚴重。附近鄰居說，修車廠老闆施男跟陳女人都很好，施男跟妻子經營生意多年，附近民眾都很熟識，發生此事難以想像。

據了解，林男（23歲）無業，近年搬到該處居住，家中還有媽媽，林母當時不在家，林男疑似對鄰居「看電視」發出聲音不滿，積怨已久，今日不明原因，突然持刀動手行兇。

▲▼林男今日下午被送至分局偵查隊。（圖／記者許權毅攝）



現場附近民眾說，陳女當下打電話給自己，大喊「我被殺了！」到現場時，看見兇嫌還對來解圍的一名施姓修配廠老闆砍殺，犯案後坐在現場等警方到，沒有落跑。

有民眾說，附近都是老鄰居，大家都很熟，陳女老公前幾年才過世，孩子們為了照顧媽媽，才搬回來同住，只是事發當時在上班。另名受傷的修配廠老闆施男，人很好，夫妻倆也在這經營修車廠多年。

至於犯案林男，是最近幾年才搬來，承租該處房屋，平時出入正常，但返家後鐵門就拉下，不會跟鄰居有什麼互動，也鮮少看到。

▲見義勇為施男遭刺胸，傷勢比陳女更加嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）



林男被依現行犯逮捕後，先被帶回派出所，員警見林男全身有傷，報救護車到場，協助林男處置傷口，隨後再移送至偵查隊，林男下車時，只見他全身是血跡。安全帽上因為有警方貼上之「戒護人犯專用」，林男疑看不到路，一度仰頭俯瞰。警方採集跡證後，正準備詢問案情，全案朝殺人未遂偵辦中。