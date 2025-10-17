快訊／台中恐怖男砍殺鄰居不是第一次！　殺人未遂罪聲押

▲台中霧峰砍人案，兇嫌林男被檢方依殺人未遂罪聲押。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區昨日下午傳出一名林男持水果刀砍殺鄰居陳女，另名修配廠老闆施男上前解圍，結果反遭林男刺胸。林男犯案後沒有逃跑，被其他勇敢鄰居持掃把制止，雙手沾滿鮮血，呆坐在兇案現場。警方依殺人未遂等罪移送地檢，檢方偵訊後向法院聲押，結果待地院裁定。

中檢說，由潘曉琪檢察官訊問後，綜合卷內事證與、被害人及目擊證人證詞、監視器影像等，再考量林男曾在2023年有持水果刀刺傷鄰居前案，認定有反覆實施之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押。

據了解，林男（23歲）無業，近年搬到該處居住，家中還有媽媽，林母當時不在家，林男疑似對鄰居「看電視」發出聲音不滿，積怨已久，今日不明原因，突然持刀動手行兇。

▲▼林男疑似不滿鄰居家中電視聲響過大，竟持刀砍人。（圖／記者許權毅攝）



陳女當下打電話給鄰居求救，大喊「我被殺了！」鄰居到現場時，看見兇嫌還對來解圍的一名施姓修配廠老闆砍殺，犯案後坐在現場等警方到，沒有落跑。

有民眾說，附近都是老鄰居，大家都很熟，陳女老公前幾年才過世，孩子們為了照顧媽媽，才搬回來同住，只是事發當時在上班。另名受傷的修配廠老闆施男，人很好，夫妻倆也在這經營修車廠多年。

被害人陳女（70歲）左後頸、額頭有穿刺傷，大量出血；施男（70歲）左胸有穿刺傷，院方擔心氣血胸器官受損，同樣大量出血，目前有生命危險，被轉送至中國附醫治療。