南韓3500億美元對美投資談判進最終階段　執行方式仍待協調

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

針對總額達3500億美元的對美投資方案談判，南韓已與美國川普政府進入最後階段。南韓產業通商部長金正官、總統辦公室政策室長金容範、產業通商部通商交涉本部長呂翰九16日赴美，與美國商務部長盧特尼克進行超過兩小時的會談。雙方對投資額執行方式、是否簽署共同協議仍存分歧，預計將於月底APEC峰會前持續協商。

根據《韓聯社》，金正官、金容範與呂翰九於當地時間16日下午抵達華府美國商務部，與盧特尼克及其幕僚進行長達2小時50分鐘的集中協商。南韓代表團曾於月初在紐約會晤盧特尼克，但因對投資方案細節存在分歧，雙方談判一度陷入膠著。此次會面旨在針對投資金額配置、執行時程及項目優先順序等核心議題尋求共識。

會後，金容範對媒體表示，「2小時內已充分討論」，但在被問及是否已有具體進展時，卻不願意透露細節。據悉，17日是否續行會談仍未確定，而雙方可能在APEC峰會開幕前的10餘天內展開密集協商，力求形成可提交首腦會談的共識。

除了商務部會談外，韓方代表團亦在抵美首日拜訪白宮艾森豪行政大樓，與美國行政管理預算局局長沃特（Russell Vought）進行約50分鐘會談，討論美韓造船合作計畫「MASGA」（讓美國造船業再次偉大）。金正官指出，雙方主要討論如何落實具體項目，並未涉及中國針對韓華Ocean美國子公司施加制裁的議題。

由於南韓在全球造船業具競爭力，而美國造船業相對衰退，雙方透過合作專案，意圖提升美國造船能力，同時作為兩國貿易談判的談判籌碼之一。金容範指出，此行亦是了解美方對此專案的看法與合作意義，並非直接進行貿易協商。

與此同時，南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲亦於15日抵美，與美國財政部長貝森特會晤。據悉，會談重點之一是南韓是否需以現金形式優先支付3500億美元投資，以及南韓外匯儲備不足可能對此帶來的影響。具潤哲提出，若將投資供應期間延長至10年，可避免南韓短期內出現美元不足問題，並減少對外匯市場的衝擊。

具潤哲對媒體表示，美方官員理解南韓無法一次性先行支付全額投資，但能否說服美國總統川普接受延長支付方案仍存在不確定性。南韓高層官員此次集體赴美，顯示韓方希望透過高層介入加速談判進程，以期在APEC峰會及後續首腦會談前，形成可落實的投資方案及合作細節。